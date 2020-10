El temor a un nuevo colapso tensiona los hospitales: "Nos preocupan los enfermos no covid"

Es la gran preocupación de los médicos: que la segunda oleada del coronavirus y la amenaza de un nuevo colapso de los hospitales -que ante el imparable avance del virus podría producirse a mediados de noviembre-, vuelva a dejar fuera del sistema sanitario a pacientes con otras enfermedades, como sucedió en marzo. Por eso, hacen lo imposible para que no vuelva a suceder intentando a toda costa mantener las consultas -la telemedicina ha sido clave- y, cuando se puede, las citas presenciales.

"Hay un colectivo muy numeroso y muy vulnerable que está sufriendo mucho con esta situación y son los pacientes crónicos. Esa es nuestra gran preocupación", señala la doctora Carmen Suárez, jefa de Servicio de Medicina Interna del Hospital de La Princesa, en Madrid.

En conversación con Vozpópuli, la doctora Suárez, miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), admite su inquietud por el avance del virus por toda España. "Estamos en un momento complicado, preocupante y de evolución incierta", indica la especialista del Hospital de La Princesa. Un momento que cabía esperar, reconoce, pero quizá no tan pronto y con cifras de contagios tan altas. "Otra vez hemos vuelto a fallar en prever las dimensiones de la pandemia", afirma.

La doctora Suárez insiste: las próximas semanas serán definitivas para saber en qué situación estamos y si los hospitales vuelven a colapsarse como sucedió en marzo y abril. "Veremos si podemos asumir los números que vamos a tener entonces, hay que prepararse para ello. Si esto sigue a este ritmo y no se consiguen reducir los contagios y buscar otras alternativas para la hospitalización, más allá de los centros convencionales, a partir de mediados de noviembre puede haber problema", augura la internista.

Un escenario diferente a marzo

El escenario, matiza, sigue siendo diferente al de la primera ola y no sólo por los números que, aunque preocupantes, no son "tan drásticos" como los contabilizados en marzo y abril. Además, añade, los hospitales han conseguido una mejor planificación, tienen material de protección y, lo más importante, "experiencia previa", la adquirida durante ocho meses de pandemia.

Tanto es así que, abunda, en la Comunidad de Madrid, al menos por el momento, se puede decir que la situación está estabilizada a nivel hospitalario. Es más, asegura que los datos han mejorado respecto a lo que se preveía en estas mismas fechas, en pleno otoño y tras las cifras de contagios y hospitalizacionesde inicios de septiembre, mucho más altas.

"Afortunadamente en este momento, la situación ha mejorado respecto a lo que se preveía. Estamos en un momento de meseta, unos días sube para arriba, otros hacia abajo. Lo que hace dos semanas era una meseta con una tendencia buena, a disminuir, en la última semana esa tendencia ha sido de incremento, pero las desviaciones son escasas. No me atrevería decir si vamos a mantenernos en esta meseta, que es lo que se pretende, o va haber un incremento muy significativo de pacientes", apunta la especialista sobre el escenario cercano.

Estabilidad en La Princesa

En su hospital la situación por el momento es de estabilidad. Tienen ingresados algo más de un centenar de pacientes con covid - a principios de septiembre eran 150- y otros nueve, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Un 70% de los pacientes a cargo de Medicina Interna tienen coronavirus. El porcentaje restante, otras patologías. Esa evolución, añade, les ha permitido, reducir las camas destinadas a covid que tenían hace 15 días y seguir realizando la actividad programada. Tanto cirugías como consultas.

La telemedicina, añade la médico, ha sido su gran aliada para poder continuar con el seguimiento de los pacientes crónicos. En su servicio, un 70% de las consultas son virtuales lo que ha permitido hacer el seguimiento de esos pacientes que se evaporaron en la primera ola de la pandemia. Dejaron de acudir a citas o a consultas o, simplemente, no pudieron recibir atención sanitaria porque los centros eran monográficos de covid.

"La preocupación, ahora mismo, en los hospitales de Madrid, es que si la situación sigue evolucionando desfavorablemente, esto se descontrole y supere nuestra capacidad de atención o no nos deje seguir con la atención de calidad que en este momento estamos dando a todos nuestros pacientes", continúa.

La doctora Suárez señala que, en toda España, el punto de inflexión será la ocupación de camas de UCI. A partir de ahí, el colapso sanitario es una amenaza. "Es lo que más puede comprometer el sistema sanitario en determinadas comunidades en la atención a los enfermos, entre los que están los no covid", afirma Suárez.

El sufrimiento de los pacientes crónicos

Sobre los servicios de Medicina Interna recae la atención a un 80% de los pacientes no críticos que ingresan en los hospitales españoles. Junto a Urgencias, Neumología o Medicina Intensiva, los internistas estuvieron -y están- en primera línea combatiendo la covid. En aquellos días, recuerda la médico, contaban con el apoyo de muchos otros especialistas. Ocho meses después del inicio de la pandemia, los sanitarios acumulan un "sobre todo psicológico", añade.

Lo que ahora más preocupa a los médicos, incide, es que los hospitales no colapsen y se pueda mantener el seguimiento a los pacientes no covid con las consultas virtuales y los circuitos diferenciados. "Parte de la contribución del incremento de la mortalidad se ha visto por pacientes no covid; pacientes con cardiopatías, con ictus...Y hay un colectivo muy vulnerable, muy numeroso, que está sufriendo mucho, que son los pacientes crónicos, que han estado retraídos en sus casas, incluso negándose a ir a las revisiones. Que no tienen acceso al sistema sanitario y que, cuando ingresan en el hospital, estamos viendo que vienen en condiciones mucho peores", zanja la médico.