Citriodiol, el componente de un antimosquitos que podría matar al coronavirus

El Citriodiol es un producto utilizado en repelentes para insectos que puede matar la cepa del coronavirus, según una investigación realizada por el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa del Reino Unido. El químico se elabora a partir del aceite de las hojas y las ramas del eucalipto citriodora.

El coronavirus ha causado la muerte de más de 820 mil personas y ha dejado un aproximado de 24 millones de infectados a nivel mundial. Desde la llegada de esta pandemia, se ha hecho de vital importancia encontrar una vacuna o antídoto que pueda hacerle frente a la covid-19, por lo que esta investigación puede ser de gran importancia.

El Citriodiol se encuentra en diferentes artículos del mercado, entre ellos, el Mosi-guard, el cual tiene propiedades antivirales cuando se aplica de forma directa. "El producto se aplicó directamente al SARS-CoV-2 en forma de gota y sobre una 'piel sintética' de látex", ha asegurado el Ministerio de Defensa británico a través de un comunicado. En sendos casos, los resultados fueron efectivos contra la covid-19.

En abril las fuerzas armadas británicas empezaron a utilizar productos que contenían Citriodiol ya que creían que generaba protección frente al coronavirus. No obstante, cabe destacar que los soldados ya cumplían con las medidas de higiene recomendadas para afrontar a la covid (mascarillas, lavado de manos, etc.).

De igual forma, a pesar de que la investigación ha generado resultados comprometedores, el Citriodiol como producto contra la covid-19 no ha sido revisado por científicos externos a los del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa.

Según el ministerio de Defensa británico, su objetivo es servir de "base para otros organismos científicos que están investigando el virus y sus posibles soluciones".

