El cierre de los centros de salud en Madrid: ¿por motivos de seguridad o por falta de personal para atenderlos?

La Comunidad de Madrid mantiene cerrados 60 consultorios locales, que atienden a una población de 25.000 pacientes. La Consejería de Sanidad indica que el motivo es que, por su pequeño tamaño, no se puede garantizar la separación de circuitos covid y no covid. Los sindicatos sanitarios, sin embargo, lo achacan a la falta de personal en la 'desescalada' del coronavirus que, aseguran, impide su apertura. Critican que un 20 % de la plantilla de Atención Primaria siguen de baja y que siguen faltando los refuerzos prometidos.

Madrid ha pasado de fase "por agotamiento, pero su sistema sanitario es precario, sobre todo Atención Primaria", sostienen desde la plataforma 'AP Se Mueve'. Critican que la Consejería no da directrices claras para la organización de los centros, que las plantillas están al límite y que, de cara al verano, se cerrarán la mitad de las consultas por falta de profesionales. "Si la población no se va de Madrid como hace habitualmente, no sabemos cómo vamos a poder atenderlos. En las circunstancias actuales, creemos que no podremos contener un posible rebrote", señalan.

En la actualidad, según indican a Vozpópuli desde la Consejería de Sanidad, no hay centros de salud cerrados. Sí existen 60 consultorios con "distintas incidencias". Su cierre, prosiguen, afecta a muy poca población, unos 25.000 madrileños, porque se trata de municipios de la región con pocos habitantes.

Cada vez más centros abiertos

En Atención Primaria, indican las mismas fuentes, el punto de mayor impacto fue el 1 de abril, con 21 centros de salud y 87 consultorios cerrados. Desde entonces, la tendencia ha ido decreciendo. Los pacientes que ahora no pueden acudir a esos consultorios, precisan, son atendidos en los centros de salud de cabecera.

"Necesitamos 600 médicos de familia y 150 pediatras (déficit estructural) para equipararnos a la media nacional", dicen desde la plataforma 'AP Se Mueve'

Algunos de esos consultorios, precisan, aunque físicamente están cerrados, mantienen la atención telefónica. La Consejería explica que los Servicios Urgencias de Atención Primaria (SUAP) -que lleva el SUMMA 112 por las noches y los fines de semana- se mantienen cerrados. En su lugar, se han reforzado las unidades de atención domiciliaria, añaden.

Desde la plataforma de médicos 'AP Se Mueve', una de sus portavoces, Mar Noguerol, apunta en otra dirección. Los consultorios permanecen cerrados "porque que no tienen personal suficiente para poderlos abrir. Necesitamos 600 médicos de familia y 150 pediatras (déficit estructural) para equipararnos a la media nacional y de ese déficit partimos".

"Hemos caído como chinches"

Noguerol añade que, tras el coronavirus y en plena 'desescalada', un 20 % de la plantilla de Primaria está de baja. "Hemos caído como chinches por los contagios, porque estuvimos abiertos desde el minuto cero. Sobre nosotros ha caído todo: nos han mandado a Ifema, hemos tenido que ocuparnos de las residencias, que lo seguimos haciendo...y encima hay gente que alza la voz para decir que sólo atendemos por teléfono. Para nada. Intentamos solucionar por teléfono para preservar la seguridad de los pacientes. Cuando hay que ir al domicilio se va al domicilio", se queja la médico.

Mar Noguerol pone nuevamente en valor el papel realizado por la Atención Primaria desde el inicio de la emergencia sanitaria. Y ofrece datos de asistencia desde los centros de salud madrileños. Desde el inicio de la crisis, hemos hecho el seguimiento a 305.000 personas con sospecha de covid en Atención Primaria (total acumulado) y a más de 4.500 se les ha visto en domicilio.

De cara a las bajas laborales, indica la médico, se considera la pandemia desde el 15 de febrero "aunque el aumento vertiginoso de casos fue en la segunda semana de marzo. Ahí fue la curva disparada".

Refuerzo de plantillas en Atención Primaria

Por su parte la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) ha exigido "el cese inmediato" de la cúpula de Atención Primaria "ante la pésima gestión de la crisis del covid-19". Fundamentan su petición en aspectos como que los médicos no han sido protegidos, que todavía hay centros donde no se han realizado desinfecciones íntegras o que la viceconsejería de Salud Pública les informó que les realizarían los test de Elisa a los profesionales, pero que todavía no se los han hecho. Añaden que a los residentes se les están ofertando "unos contratos miserables de pocos meses de duración".

En Atención Primaria, según la Consejería, se producirán 836 contratos entre renovaciones, sustituciones por incapacidad temporal y nuevos contratos de residentes.

De los 10.167 contratos que se están prorrogando hasta el 31 de diciembre, ya se han distribuido un total de 9.934 "según las necesidades de los planes funcionales entre los distintos centros sanitarios", señala la Consejería de Sanidad, por su parte, sobre la falta de refuerzos en Atención Primaria.

De los profesionales que había en el inicio del plan covid de refuerzo, añaden, "había ya 258 que se mantienen. A eso hay que sumar 308 sustituciones por incapacidad temporal, más otros 270 residentes a los que se les ha ofrecido su incorporación a partir del 1 de junio". En Primaria, indican las mismas fuentes, se producirán 836 contratos entre renovaciones, sustituciones por incapacidad temporal y nuevos contratos de residentes.