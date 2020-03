No, nuestras mascotas no pueden transmitir el COVID-19

Cada vez surgen más preguntas que rodean al COVID-19, la enfermedad provocada por el virus bautizado como SARS-COV-2 y que ya afecta a casi 3.000 personas en todo el país y ha provocado la muerte de 84 personas.

Los coronavirus son una familia de virus que afectan al sistema respiratorio descubiertos en los años 60 que surgen de animales, por lo general. Es el caso del SARS y el MERS, los otros dos brotes de este tipo de virus que afectaron a China y a Oriente Próximo. Es precisamente por eso que se estima que el SARS-COV-2 surgió en un mercado de pescado de la ciudad china de Wuhan y por lo que se ha llegado a señalar al pangolín como origen de la enfermedad.

No obstante, que sea un virus de procedencia animal no implica en ningún caso que todos los animales transmitan este virus. Incluidas nuestras mascotas, que durante estos días de autoaislamiento nos acompañan a muchos en nuestras casas.

Así lo asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS) que lleva semanas llevando a cabo una campaña divulgativa intentando desmentir bulos sobre el brote. Según afirman en uno de sus estudios, por el momento no hay absolutamente ninguna evidencia de que los animales de compañía como perros o gatos puedan estar infectados por el virus y lo que es más, transmitirlos.

Q: Can pets at home spread the new #coronavirus (2019-nCoV)?A: At present, there is no evidence that companion animals/pets such as dogs, cats can be infected with the virus.However, it is always a good idea to wash your hands with soap and water after contact with pets pic.twitter.com/aJD53T8Fsx