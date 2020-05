Choque frontal entre el Gobierno y Madrid por el pase a la fase 1 de la 'desescalada'

La Comunidad de Madrid y el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentran en pleno fuego cruzado por la polémica petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de pedir pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, una decisión que ha supuesto la dimisión de la directora madrileña de Salud Pública.

Este mismo viernes, se ha filtrado que el Gobierno prevé rechazar la petición de la Comunidad de Madrid de pasar de la fase 0 a la 1, según ha adelantado el diario El País. Para poder pasar de fase, cada comunidad autónoma tenía que enviar un informe al Ministerio de Sanidad con una serie de indicadores expresando su petición de pasar de fase. Dicho informe tenía que llegar a Sanidad antes del pasado miércoles a las dos de la tarde.

La Comunidad de Madrid ha sido la única región que no ha cumplido con el plazo, debido al cisma que ha provocado entre los dos socios del Gobierno regional, PP y Ciudadanos. Y es que ayer, la directora de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes, dimitió al no compartir la postura de la propia Comunidad de Madrid de facilitar la documentación para entrar en la fase 1. Fuentes prefería mantener de momento la situación actual de nivel cero.

Es por ello que según han asegurado fuentes del Ministerio de Sanidad, el documento con la situación de Madrid llegó ayer pasadas las diez de la noche y sin la firma de la directora, uno de los requisitos establecidos. A pesar de que la primera reunión entre el Gobierno madrileño y Sanidad tuvo lugar ayer, este viernes se producirá una nueva reunión para evaluar la documentación ofrecida a última hora.

Madrid asegura que cumple con los criterios

No obstante, fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que la región cumplen con los dos únicos requisitos que ha dejado claros el Gobierno para pasar de fase: la tasa de camas de UCI y camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.

De acuerdo BOE extraordinario publicado el pasado domingo, las comunidades autónomas deben "disponer de, tener acceso o poder poner en marcha en un plazo de cinco días" entre 1,5 y 2 camas UCI y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. De acuerdo con fuentes de la Comunidad de Madrid, la región cumple estos dos requisitos, ya que cuenta con 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes (1.340 camas en total) y 37 camas de planta por cada 10.000 (24.790 camas en total).

¿Por qué ha sorprendido tanto que Madrid pida cambiar de fase entonces? Es importante tener en cuenta que aunque la situación ha mejorado notablemente, la región sigue siendo la más afectada por el coronavirus, seguida de Cataluña, que por otro lado, ha pedido un cambio de fase parcial: es decir, que sólo algunas de las conocidas como zonas sanitarias pasen de fase, en vez de toda la región.

Ayuso reconoce que al principio no quería pasar de fase

Durante una entrevista con Telecinco esta mañana, Díaz Ayuso, se ha pronunciado ante la crisis desatada por la dimisión de Fuentes. "La directora no quería dar el siguiente paso. Yo sí", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la entrevista. Para sustituir a Fuentes, Ayuso ha optado por Antonio Zapatero, el director a cargo del hospital de campaña de IFEMA durante la pandemia.

La jefa del Ejecutivo ha asegurado este viernes que tenía previsto reorganizar la Consejería de Sanidad "desde hace unos cuantos días" y que su directora general de Salud Pública "no sabía este cambio", ya que "de haberlo sabido se habría quedado" en su cargo. Además, ha recalcado que "se cumplen" los requisitos para que el Ministerio de Sanidad acceda a la petición, y ha reivindicado la capacidad de Madrid para "volver a activar" el hospital temporal de Ifema y sus hoteles medicalizados si fuera preciso.

A pesar de que ayer jueves, Ayuso reconoció que "no había tenido tiempo de hablar" con la ya exdirectora de Salud Pública, este viernes ha justificado su salida como parte de una reestructuración de la conserjería. "Ya sabemos que el virus estará entre nosotros por dos años. Queremos una consejería proactiva", ha apuntado.

Por otro lado, ha asegurado que ella "se hubiera quedado en la fase 0", pero que cambió de decisión tras reunirse con varios representantes de sectores económicos clave. "Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCIs las podemos estirar, hay que tomar una decisión", ha afirmado.

Además, según publica el diario El Mundo, Fuentes no fue la única en resistirse al cambio de fase de la Comunidad de Madrid. El propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, también estaba en contra de que la región pasase de fase este lunes y propuso esperar al menos una semana para pedir un cambio a la fase 1.

Falta de claridad en los criterios del Gobierno

Y es que la falta de claridad del Gobierno sobre los criterios que deben cumplir las comunidades autónomas para poder pasar de fase también está resultando problemática. Sanidad obliga a las distintas regiones a ofrecer un informe detallado sobre su situación actual y un análisis sobre su sistema sanitario, así como determinar si cumplen con una serie de indicadores epidemiológicos, que no sólo solo sanitarios, sino también económicos y de movilidad.

No obstante, los niveles que deben cumplir de cada uno de estos indicadores son desconocidos. "No podemos dar umbrales porque no los hay",aseguraba ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Si bien desde el Gobierno han hecho públicos los indicadores que analizarán para examinar a las CC.AA., no se sabe qué porcentajes de cada uno de ellos determinará el paso o no de fase.

Por otro lado, la identidad de los 'examinadores' también es desconocida. La decisión del Gobierno de ocultar la identidad del comité de 12 expertos que asesorará al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para decidir qué región pasa o no pasa a la fase 1, ha provocado inumerables críticas. Simón en rueda de prensa explicó que no quieren desvelar su identidad para evitar que se vean sometidos a "presiones" por parte de la opinión pública.

Iglesias acusa a Ayuso de utilizar políticamente la desescalada

Este viernes, el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha acusado Isabel Díaz Ayuso, de pretender "ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como es salvar vidas" al pedir al Ejecutivo que la capital pase a la fase 1 del plan de desescalada por el coronavirus.

En una entrevista en Radiocable, Iglesias ha asegurado que "no hace falta ser un gran experto para llegar a la conclusión" de que hay dos territorios -como Madrid y Barcelona- donde es "razonable" que el ritmo de la desescalada "vaya con unos ritmos más lentos".

"Los números son evidentes y la gente está escandalizada", ha lamentado el vicepresidente, que ha recordado que Madrid y Barcelona, "por sus propias características poblaciones" han sufrido un impacto más severo en las UCIs por la difusión del coronavirus.