Cataluña registra otros 994 contagios y amplía las restricciones a otros tres municipios

Cataluña ha sumado durante las últimas 24 horas 994 nuevos positivos de covid-19, de los que 135 corresponden a la comarca del Segrià y 698 -312 en Barcelona- a toda el área metropolitana, un 70% del total de contagios, según los datos difundidos este domingo por el Departamento de Salud.

El conjunto del Área Metropolitana de Barcelona, que comprende las regiones sanitarias de Barcelona, Metropolitana Norte y Metropoliana Sur, concentra 698 de los nuevos casos diagnosticados, 200 menos que ayer, pero que representan el 70 del total de nuevos positivos, de los que 312 se han dado en la capital catalana y 274 en la región Metropolitana Sur, que incluye a L'Hospitalet de Llobregat.

Según los datos difundidos hoy por el Departamento de Salud, el número total de casos positivos -PCR y anticuerpos- acumulados desde el inicio de la pandemia en Cataluña asciende a 82.876, lo que supone 994 nuevos con respecto a los datos de ayer.

Las restricciones se extienden a otros tres municipios

La Generalitat ha ampliado las medidas para contener los brotes de covid en los municipios gerundenses de Figueres y Vilafant y en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y de momento no se plantea el confinamiento perimetral de Barcelona, mientras que Baleares pide más controles en puertos y aeropuertos.

El número de personas contagiadas por el coronavirus continúa aumentando también en otras comunidades, lo que está obligando a los gobiernos autonómicos a extender las medidas, como la obligatoriedad del uso de las mascarillas en aquellas donde aún no lo era: a partir de este domingo debe llevarse en Galicia en todo momento y aunque exista la distancia de seguridad.En Cataluña, las medidas extendidas a las tres nuevas localidades serán las mismas que se aplican en los 13municipios de la primera corona metropolitana de Barcelona y las comarcas ilerdenses del Segrià y la Noguera, con la recomendación a todos sus vecinos que no salgan de sus domicilios si no es para ir a trabajar, comprar u otros asuntos ineludibles.