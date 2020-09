España registra 9.906 nuevos casos de coronavirus y 203 muertes en 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 9.906 nuevos contagios de coronavirus, 2.586 de ellos en las últimas 24 horas. Con estos nuevos datos, la cifra de casos en España asciende a 758.172 desde el inicio de la pandemia.

La Comunidad de Madrid es la que más contagios notifica en las últimas 24 horas, con 640. Le siguen Navarra, con 318, y País Vasco, con 269.

Por otro lado, se han registrado 203 nuevas muertes por covid-19 en las últimas 24 horas, de modo que la cifra de muertes confirmadas por la pandemia es ya de 31.614.

Madrid continúa en el ojo mediático, en medio de la divergencia de posturas entre Sanidad y la Comunidad a cuentas de las medidas que deben imponerse en la región para reducir la incidencia del virus.

A última hora de este martes, se ha producido un acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid para el control de la pandemia. Madrid ha arrancado al Ministerio de Sanidad el compromiso de establecer un criterio homogéneo de incidencia del coronavirus para todas las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes, según ha sabido Vozpópuli de fuentes del gobierno autonómico.

Gabilondo rechaza intervenir Madrid

El líder del PSOE madrileño, Ángel Gabilondo, ha salido este martes al paso de la polémica y ha pedido al Gobierno que evite intervenir Madrid para actuar frente al coronavirus. El socialista asume que "la Comunidad de Madrid tiene que estar presente en la toma de decisiones" porque no sería viable actuar sin la "total colaboración" de la administración autonómica.

"Pido al Grupo Covid-19 que se entiendan", ha aseverado Gabilondo. "Espero que no haya intervención", ha enfatizado, porque "sin la total colaboración de la Comunidad de Madrid no se puede hacer". Para el portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, "si se tiene que tomar un tipo de actuación", esta "sólo será eficiente si se coordina". "No se impone", ha sentenciado, rechazando así las intenciones del Ejecutivo central: "Yo no soy partidario".