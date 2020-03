Estados Unidos advierte de que los vuelos desde España al país cesarán esta semana

La Embajada de Estados Unidos en España y Andorra ha anunciado este lunes que espera que los vuelos comerciales al país cesen esta misma semana por el Covid-19. "Los ciudadanos estadounidenses que quieran volver deben hacerlo de inmediato, si no, deberán estar preparados para permanecer en España durante un periodo indeterminado de tiempo", señala el comunicado.

El texto, compartido por la institución, afirma que el actual estado de alarma en España probablemente se "extenderá hasta el 12 de abril de 2020".

De esta manera, y asegurando que es probable que los vuelos comerciales "terminen esta semana", el país norteamericano informa de que "los ciudadanos estadounidenses que deseen salir de España deberán hacerlo ahora".

La embajada advierte de que las opciones para regresar a EEUU desde España empleando vuelos comerciales, tanto con vuelos directos como con escalas en terceros países, son "extremadamente limitadas".

3/23/2020 - US Citizens: Important information on COVID-19 situation in #Spain: entry and exit requirements and quarantine.