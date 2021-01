Caminar "como un pingüino", el truco para evitar caídas por la nieve y el hielo

El paso de la borrasca Filomena por España ha dejado numerosos puntos de riesgo para la ciudadanía debido a la acumuación de nieve y hielo. Por ello, la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), debido a las numerosas alertas que han recibido los hospitales por traumatismos, desde el pasado viernes, ha querido emitir una seria de recomendaciones, según recoge ABC.

La sociedad científica, en una llamada a la "prudencia y advertencia a la ciudadanía", aconseja evitar caídas. Por ello, invitan a "caminar, tanto en la ciudad como en el medio rural, como pingüinos", para prevenir fracturas que puedan desencadenar "discapacidades importantes".

Las recomendaciones de SERMEF vienen tras las revisiones climatológicas de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) para los próximos días, según las cuales se espera que la nieve, se convierta en sendas heladas.

"No usar calzado plano"

SERMEF recomienda no transitar zonas en "las que no da el sol", ya que en ellas puede existir placas de hielo resbaladizas. En esta línea, recomiendan no usar calzado de "suela plana" y sí utilizar otro tipo que agarre más.

No obstante, en caso de producirse caída, la sociedad científica que aglutina a los médicos rehabilitadores de España, recuerda que lo primero que hay que hacer es "valorar el estado de consciencia del paciente". Previamente habiendo inmovilizado la zona afectada.