Se acerca el final de la semana y con él, llega de nuevo la esperada rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que anunciará qué comunidades autónomas pasan de fase, como si de un concurso televisivo se tratase. Por el momento, los gobiernos autonómicos ya han presentado -esta vez, parece que todos a tiempo- sus solicitudes de cambio de fase, a la espera del veredicto final, que llegará mañana, 25 de mayo.

En esta ocasión, todas las autonomías han solicitado avanzar de fase menos la Comunidad Valenciana, que después de lograr avanzar a la fase 1 en su totalidad la semana pasada, ha seguido la estrategia de Castilla y León y prefiere mantenerse una semana más como está, ya que ha registrado una ligera subida en el número de casos.

A grandes rasgos, el 70% de la población española se encuentra en fase 1, por lo que la mayor parte de las comunidades aspiran a pasar a fase 2 este fin de semana, aunque probablemente pocas logren hacerlo en su totalidad. Es el caso de Andalucía, donde dos de sus provincias, Granada y Málaga, apenas llevan una semana en fase 1, por ejemplo.

Luego están las que podríamos llamar como "rezagadas", aquellas regiones que aún se mantienen en la odiada fase 0: es el caso de la Comunidad de Madrid, cuyas solicitudes de cambio de fase parecen ir siempre acompañadas de polémica, el área metropolitana de Barcelona y la mayor parte de Castilla y León, incluyendo todas sus capitales de provincia. Vayamos por partes, pues.

Comunidad de Madrid

El Gobierno de la CAM ha sollicitado ya tres veces el cambio de fase, dos de las cuales ha resultado denegado por el Ministerio de Sanidad. El principal motivo, según explican desde Sanidad, no es tanto el número de contagios, si no la falta de preparación de los servicios de Atención Primaria, que deben llevar el peso de la detección y rastreo de nuevos positivos.

No obstante, los dos rechazos han provocado un choque frontal entre el Gobierno central y la comunidad, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a anunciar este miércoles un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Sanidad por no permitir el cambio de fase. La postura de la autonomía es que han mejorado sobremanera su capacidad de detectar nuevos casos, así como de hacer pruebas PCR. Un esfuerzo que ha reconocido en varias ocasiones el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Esta misma semana aseveró que "no le sorprendería" en absoluto que esta semana la región lograse el ansiado pase de fase.

Cataluña

Cataluña está en su mayor parte en la fase 1, menos el área metropolitana de Barcelona y el Baix Montseny, que se han quedado rezagados debido al número de contagios y a la necesidad de poner a punto sus sistemas sanitarios. Estas dos áreas sanitarias han presentado ya su solicitud para equipararse al resto de la región y pasar de la fase 0 a la fase 1.

No obstante, desde la Generalitat también han propuesto que la fue en un principio la 'avanzadilla'-formada por las localidades de Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona), Alt-Pirineu (Lérida) y el Valle de Arán- pase ya a la fase 2, después de dos semanas en la fase 1.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha sido una de las más 'prudentes' a la hora de pedir el cambio de fase. A día de hoy, todas las capitales de provincia están en fase 0, así como la mayoría de su territorio exceptuando varias áreas sanitarias. Es por ello que ha solicitado esta vez que todo el territorio pase a la fase 1, ya que consideran que "es el momento de progresar rápido" después de este ejercicio de cautela.

Por otro lado, también ha pedido que las 26 áreas sanitarias que sí pasaron a la fase 1 hace dos semanas continúen avanzando y pasen a la fase 2 el próximo lunes.

Andalucía

Andalucía se encuentra a día de hoy en fase 1 en la totalidad de su territorio, si bien dos de sus provincias, Granada y Málaga, sólo llevan una semana en esta fase. Según han establecido desde Sanidad, es necesario que cada región se mantenga al menos 14 días -por el periodo de incubación del virus- en cada fase nueva.

No obstante, la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Romero, ya ha dicho públicamente que no piensa permitir "una desescalada a dos velocidades" para su conmunidad, por lo que ha solicitado que toda la autonomía pase a la fase 2 este lunes. Habrá que esperar a la decisión de Sanidad.

Comunidad Valenciana

La Generalitat de la Comunidad Valenciana es la única que no pedirá el cambio de fase 1 a la fase 2, ya que considera que es lo más prudente por su parte. Al igual que ocurrió en Andalucía, la región ha pasado a la fase 1, en dos tiempos, con gran parte de su territorio sin cumplir con las dos semanas establecidas por el Ministerio, por lo que aspira a poder pasar más adelante a la fase 2 de manera conjunta.

Según declaró hace unos días la consellera de Sanidad, Ana Barceló, si bien "los datos son buenos", han detectado cierto crecimiento en el índice de reproducción del virus, por lo que prefieren esperar.

"No tenemos ningún brote, pero queremos esperar a esta semana. Dejaremos que transcurra y permaneceremos en la fase 1 otros siete días más. Sumaremos 14 días en las tres provincias, más los siete días que llevaban los 10 departamentos de salud que pasaron antes", ha explicado.

Castilla La Mancha

El Gobierno autonómico ha pedido que sólo Cuenca y Guadalajara pasen a la fase 2, ya que llevan dos semanas en la fase 1. El resto de provincias, como es Ciudad Real, Albacete y Toledo pasaron el lunes pasado a la fase 1, por lo que por lo pronto, el Ejecutivo regional prefiere que se mantengan en esa fase.

Extremadura

Extremadura ha pedido el cambio a la fase 2 para sus dos provincias, Cáceres y Badajoz, que ya han cumplido con la fase 1. No obstante, también ha planteado la puesta en marcha de cambios en las franjas horarias para que las salidas de los niños y los mayores no coincidan con las horas de más calor, una inciativa con la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado de acuerdo públicamente.

Cantabria

La región costera también ha sido una de esas autonomías que ha propuesto no sólo un cambio de fase "a medida" por así decirlo. Por un lado, ha solicitado el cambio a la fase 2, después de cumplir dos semanas en la fase 1.

No obstante, el Gobierno de Miguel Ángel Revilla ha solicitado también ciertas medidas de flexibilidad, como que no haya limitaciones de aforo en la hostelería en aquellas localidades que tengan menos de 5.000 habitantes oque por ejemplo, se permita la movilidad dentro de la región para practicar ciertos deportes, como el surf, el senderismo o el ciclismo.

Galicia

Al igual que Cantabria y Andalucía, la Xunta de Galicia ha pedido que se permita la movilidad entre sus provincias en su solicitud para el cambio a la fase 2, una posibilidad que implicaría un cambio en el Plan hacia la Nueva Normalidad del Gobierno, si bien desde el Ministerio de Sanidad han señalado que pueden entrar ciertas flexibilizaciones en la normativa.

Por otro lado, también ha presentado una alegación sobre las visitas a centros de mayores y personas con discapacidad en la fase 2.

Asturias

El Gobierno asturiano -alabado por su gestión de la epidemia- ha pedido este pasado martes el pase a la fase 2 de toda la región, si bien también ha planteado una flexibilización en las franjas horarias, así como una revisión del aforo en los locales de hostelería.

Aragón

El Ejecutivo aragonés, presidido por Javier Lambán, ha solicitado el pase a la fase 2 de toda la región, si bien tiene dudas de que Zaragoza, el epicentro del virus en la comunidad autónoma, pueda pasar de fase. En ese caso, Lambán se ha mostrado abierto a permitir un cambio de fase a dos velocidades, con Zaragoza en la fase 1 una semana más y el resto del territorio avanzando a la fase 2 el próximo lunes.

País Vasco

El Gobierno vasco ha pedido el pase a la fase 2, así como más flexibilidad en las normativas que regulan el aforo de los locales de hostelería.

En particular, pide que se puedan abrir el interior de los restaurantes con un aforo del 50%, así como movilidad entre las distintas localidades. También, en materia de Educación, propone la 'vuelta al cole' presencial en algunos niveles educativos a partir de este lunes, 25 de mayo.

Navarra

Navarra también ha pedido el pase a la fase 2, ya que el Ejecutivo foral considera que reúne las condiciones para ello.

La Rioja

La Rioja ha sido de las primeras comunidades autónomas en presentar su solicitud de cambio de fase 1 a la fase 2, ya que al igual que Navarra, considera que cumple con todos los requisitos.

Región de Murcia

El Gobierno de la Región de Murcia ha pedido avanzar a la fase 2 en todo su conjunto, si bien apuesta por dejar en la fase 1 a una sola localidad, el municipio de Totana, ya que ha sufrido un cierto repunte en su número de casos de covid-19.

Al igual que muchas otras regiones, también ha pedido una desescalada 'personalizada', pero en vez de pedir más flexibilidad, ha solicitado que las reuniones de grupos en la fase 2 sigan siendo de hasta 10 personas, en vez de 15 o que las actividades culturales al aire libre sólo puedan ser con 100 asistentes.

Canarias

El Gobierno de Canarias ha pedido que las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura acompañen en la fase 2 a las islas de La Graciosa, La Gomera y El Hierro, que ya llevan una semana de avanzadilla.

Baleares

Baleares, al igual que Canarias, cuenta con una avanzadilla en la isla de Formentera, que ya lleva una semana en la fase 2, por lo que ha solicitado el cambio a esta fase para el resto del territorio. Además, también ha presentado una solicitud para que en esta fase se permita viajar entre las islas.

Ceuta y Melilla

Estas dos ciudades autónomas también han pedido seguir avanzando y pasar a la fase 2. No obstante, en Melilla han pedido que no se apliquen medidas de relajamiento ni en el ámbito educativo ni en los pasos fronterizos con Marruecos.