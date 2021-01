Bruselas autoriza el uso de la vacuna de Moderna en la Unión Europea

La Comisión Europea (CE) otorgó este miércoles una licencia condicional a Moderna para el uso en los países europeos de su vacuna contra la covid-19, sólo unas horas después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya respaldado el fármaco.

"Hemos autorizado la vacuna de Moderna, la segunda vacuna aprobada en la UE", ha escrito en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

