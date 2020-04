Bélgica adelanta a España como el país con más muertos por millón de habitantes

Con 549 muertos por coronavirus por millón de habitantes, Bélgica acaba de superar a España como el país del mundo donde más muertes ha causado la pandemia en relación con su población, a pesar de contar con un total de 6.626 fallecimientos a causa de la crisis de Covid-19.

Con una población cinco veces más pequeña que la española, el país centroeuropeo supera con creces no sólo a España -que se sitúa en 452 fallecidos por cada millón de habitantes- si no también a Italia, Francia o Estados Unidos.

No obstante, llama la atención que a pesar de convertirse en el país más afectado por el virus en relación con su población, las medidas de confinamiento belgas no son ni de cerca tan restrictivas como en España. Si bien los colegios están cerrados, no está prohibido ni hacer deporte, ni salir a pasear. Bélgica registró su primera infección por Covid-19 el 4 de febrero, anunció el primer deceso el 11 de marzo y decretó las primeras medidas de confinamiento el 12.

¿Cómo es posible? La realidad es que Bélgica tiene un número de fallecidos tan elevado debido a que los registra de manera totalmente distinta a sus países vecinos. No sólo cuenta como muertos por coronavirus los casos confirmados de Covid-19, si no que da por buenos los casos sospechosos: es decir, los fallecidos en residencias de ancianos e incluso aquellas personas que fallecen en sus hogares, aunque no hayan sido sometidos a ningún test de coronavirus.

Desde el Gobierno apuntan que de esta manera, no pasa desapercibida ninguna muerte y se registran “de forma más detallada” y “transparente". Si bien es posible que exagere el número de fallecidos, también se podría decir que la vía belga es más realista a la hora de valorar el impacto de la epidemia.

En total, Bélgica suma un total de 6.262 muertes por Covid-19. El 46% corresponde a muertes en hospitales, mientras que el 54% restante equivale a 3.381 casos sospechosos de fallecidos en residencias de ancianos o en su domicilio, que no habrían contado como muertes por coronavirus en España.

"Da mejor visión del conjunto"

"La forma en que contabilizamos los decesos tiene por objetivo darnos la mejor visión del conjunto. Nuestro sistema de vigilancia, que toma en consideración la situación en las residencias de ancianos, no se aplica directamente en la mayoría de los países con los que se nos compara", apuntaba el virólogo y portavoz del equipo científico belga contra el coronavirus, Emmanuel André.

No obstante, no todos están de acuerdo, ya que algunos sectores creen que la cifra de fallecidos está inflada. La propia ministra de Sanidad, Maggie de Block, ha pedido que se elabore "un nuevo sistema" para "evitar que las cifras sean tan altas" y facilitar la comparativa con otros países.

Mientras se deciden, ya están pensando en cómo será su desescalada, ya que dan por superado el pico de la pandemia. "Cada vez parece más claro que el pico se produjo en algún momento en torno al 12 de abril. Es una buena noticia", apuntaba este miércoles en una rueda de prensa en Bruselas el presidente del comité científico y jefe del servicio de enfermedades virales del Instituto belga de Salud (Sciensano), Steven van Gucht. Aunque todavía no han especificado, todo apunta a que comenzarán a relajar el confinamiento a partir del 3 de mayo, igual que en Italia.