Nuevo revés de la vacuna de AstraZeneca: un segundo voluntario con "síntomas neurológicos sin explicación"

AstraZeneca ha publicado este sábado detalles sobre los ensayos de la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando en colaboración con la Universidad de Oxford, para cumplir con una comunicación transparente la farmacéutica ha develado que ya son dos participantes los que han sufrido "síntomas neurológicos sin explicación".

La propia empresa ha señalado que según "una revisión independiente" es poco probable que los síntomas de ambos voluntarios estén relacionados con la vacuna, o bien que todavía no hay pruebas suficientes para relacionarlo con el ensayo clínico, ha adelantado The New York Times.

"La publicación de estos protocolos parece reflejar cierta presión pública para hacerlo", ha señalado Natalie Dean, bioestadística y experta en diseño de ensayos clínicos para vacunas en la Universidad de Florida. "Esta es una situación sin precedentes y la confianza del público es una gran parte del éxito de este esfuerzo", ha añadido.

Administrada a 18.000 personas

La investigación de AstraZeneca se ha reanudado en Reino Unidos, Brasil, India y Sudáfrica, aunque en Estados Unidos aún sigue paralizada. Hasta el momento, la vacuna experimental ha sido administrada a 18.000 personas.

Las elecciones presidenciales de EEUU, el próximo 3 de noviembre, podrían afectar al desarrollo de los ensayos clínicos de AstraZeneca, ya que Donald Trump busca lanzarla antes de dicha votación. Los científicos temen que por aquel entonces la inmunización no sea eficaz o segura.

Los pacientes afectados por la vacuna de AztraZeneca

El primer paciente que mostró efectos secundarios tras haber sido vacunado contra el coronavirus sufrió una inflamación de la médula espinal (mielitis transversa). Las pruebas médicas realizadas mostraron que la mujer afectada padecía una esclerosis múltiple y que todavía no había sido diagnosticada. Por ello, los ensayos se reanudaron.

El segundo voluntario se trata de una mujer de 37 años que después de una segunda dosis de vacuna había enfermado, pero el diagnóstico aún no está confirmado. Esto supuso la paralización de los ensayos el pasado 6 de septiembre.