La Unión Europea aprueba la vacuna de Pfizer contra la covid-19

La Agencia Europea del Medicamento ha dado este lunes el visto bueno a la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech contra la covid-19. De esta manera, los países miembros ya podrán unirse al grupo de naciones que han comenzado el proceso de vacunación para frenar la expansión del coronavirus.

La noticia ha sido anunciada por la directora de la EMA (Agencia Europea del Medicamento, por sus siglas en inglés), Emer Cooke. Por ello, tras concluir los estudios de evaluación de seguridad y eficacia, el organismo perteneciente a la Comisión europea ha procedido a conceder la licencia de comercialización condicional a esta vacuna, una licencia que deber tener una vigilancia especial, ya que en una situación normal, supone una burocracia que suele requerir 67 días.

"La evaluación científica de la EMA se basa en la fuerza de las pruebas científicas sobre la seguridad, calidad y eficacia de la vacuna, y nada más. Las pruebas demuestran de forma convincente que los beneficios son mayores que los riesgos de esta vacuna", ha aseverado Cooke.

