La Agencia del Medicamento, adscrita a Sanidad, perderá una cuarta parte de su plantilla por falta de presupuesto

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), adscrita al Ministerio de Sanidad, prevé no renovar a una cuarte parte de su plantilla por "falta de presupuesto" en plena segunda ola de la pandemia provocada por el coronavirus.

La dirección de la agencia habría comunicado a los sindicatos, según indica este jueves El Mundo, la decisión de no renovar a los 126 profesionales a los que se les acaba el contrato a finales de este año o principios del que viene. De este modo, y a no ser que haya un cambio a última hora, la Aemps no convocará nuevas plazas interinas este año, por lo que esos puestos no serán ocupados por nadie.

Fuentes de Sanidad explican a El Mundo que esa cifra de interinos es mucho menor (de 20 personas) y que la agencia, "en situación de presupuestos prorrogados, está estudiando cómo hacer posible nuevas convocatorias de interinos". Pero el representante de Comisiones Obreras (CCOO) de la Junta de Personal de la Aemps niega esa información, asegurando que los interinos contratados fueron 126.

524 trabajadores, de los cuales 217 son interinos

La última Memoria de Actividades de la agencia adscrita a Sanidad relata que cuentan con 524 trabajadores, de los cuales 217 son interinos. Así, si no se convocan nuevas plazas (que además según CCOO no serían ocupadas hasta finales de 2022 o principios de 2023), la Aemps perdería a una cuarte de su actual plantilla.