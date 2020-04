Varios estudios científicos desmontan la efectividad de la hidroxicloriquina, el fármaco estrella contra la Covid-19

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezase a promocionar públicamente un medicamento contra la malaria como uno de los mejores tratamientos contra la Covid-19, el fármaco conocido como hidroxicloriquina comenzó a protagonizar titulares por todo el mundo.

De hecho, el éxito de este medicamento ha sido tal que muchas compañías farmacéuticas han tenido que aumentar su producción, ya que era un fármaco en desuso. Se estima que el Gobierno de España, por ejemplo, se ha hecho con cerca de 400.000 dosis de hidroxicloriquina, y en muchos hospitales españoles está considerado como el tratamiento de referencia, según ha podido confirmar Vozpópuli a través de fuentes médicas. Hace unos pocos días, la farmacéutica Novartis también hacía una donación masiva de este medicamento para los centros sanitarios españoles.

No obstante, en las últimas semanas cada vez más sectores de la comunidad médica y científica han comenzado a poner en duda la efectividad de este medicamento. No sólo por la falta de evidencia que demuestre que realmente funciona para curar la Covid-19, sino porque, de acuerdo con varios estudios publicados en los últimos días, tomarlo en altas dosis puede llegar a ser peligroso.

Cuando salió a la luz, fue una revolución: un fármaco barato, fácil de conseguir que lograba acortar la enfermedad y mejorar el pronóstico de los pacientes que lo usaban. Este medicamento surgió en los años 50 como un remedio contra la malaria, aunque actualmente se usa ante todo como un tratamiento contra la artritis. Debido a su antigüedad, ya cuenta con muchas versiones genéricas y de hecho, uno de sus principales productores es la farmacéutica israelí Teva, el mayor fabricante de genéricos del mundo.

La fama que ha adquirido se debe a varios estudios científicos, y no sólo a los desmanes del presidente norteamericano en su perfil de Twitter, donde ha calificado el tratamiento con hidroxicloriquina como “revolucionario”.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....