Sanitarias ante el coronavirus: denuncian que Madrid no ha previsto medidas de conciliación

El cierre de los colegios en Madrid, La Rioja y en Vitoria ha puesto contra las cuerdas a los sanitarios españoles volcados en la crisis del coronavirus. Denuncian que el teletrabajo no existe en su colectivo y menos en un escenario como el actual, con 2.200 casos positivos, la mitad en Madrid, y 54 fallecidos. Por tanto, que su conciliación familiar es casi dramática. Los sindicatos piden que se retire de la primera línea a sanitarias embarazadas y lactantes.

El Ministerio de Sanidad ha instado a las empresas a fomentar el teletrabajo y flexibilizar las jornadas. Medidas que médicos, enfermeras, auxiliares o celadoras con hijos no se pueden permitir en estos momentos, con los hospitales completamente desbordados. “El problema es que nosotras no teletrabajamos. Tenemos que estar a pie de cama con nuestros pacientes. Las enfermeras madres están teniendo muchos más problemas de conciliación", advierte María José García, secretaria general técnica y portavoz estatal del Sindicato de Enfermería SATSE.

Enfermeras sin descanso

Enfermeras, unas 30.000 en Madrid, una comunidad con más de 1.000 casos de coronavirus y 31 fallecidos, que están sobresaturadas. "Se van apañando con las familias como pueden pero en una situación como la de Madrid está siendo un serio problema cómo atender a sus hijos, sobre todo ahora que se necesitan todas las plantillas en los centros sanitarios y se están doblando y alargando turnos”, añade García.

SATSE denuncia que la conciliación siempre ha sido una asignatura pendiente en el colectivo. Que existan guarderías en los centros sanitarios, una de sus viejas reclamaciones. Pero ahora, les preocupa la situación que atraviesa Madrid."No me gusta alarmar a nadie pero es un desastre. Además, las enfermeras están mucho más cansadas. La sobrecarga del tener que ponerte el EPI (equipos de protección individual), están agotando mucho más a las profesionales”.

A sindicatos de médicos y enfermería les preocupan las sanitarias embarazadas y lactantes. Creen que no deberían estar en primera línea en los hospitales

Les preocupan especialmente las enfermeras embarazadas y lactantes, aunque no se les mande a su casa para que no estén en primera línea y protegerlas. Una inquietud que comparten desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS). En la Comunidad, según sus datos, ejercen 10.920 mujeres médicos (incluídas residentes). "No se ha aclarado qué hacer con las madres lactantes. No queda claro tampoco con las embarazadas, si estar en primera línea de fuero atendido a pacientes respiratorios”, abundan.

Sin previsión de conciliación

“El tema aquí es que con el cierre de los colegios teniendo en cuenta que tenemos una población sanitaria joven y con los que son mas mayores, que se encargan del cuidado de los dependientes, nbo se ha previsto ninguna medida de conciliación”.

Desde AMYTS también apuntan al caos generado en Madrid y a cómo afecta a las sanitarias: "Se han lanzado a cerrar colegios sin contar con que muchísimos trabajadores sanitarios tienen menores”, señala una médico. “Y que no nos van a permitir coger unos días libres, cosa que también veo comprensible. Pero se queda sin solucionar el tema de los cuidados, que son un derecho, de dependientes y menores", añade.

Por encima de la media europea

Según el último informe publicado sobre Demografía Médica del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), actualmente entre los médicos en activo el 52,4 por ciento son mujeres, la mayoría de ellas menores de 55 años. Un porcentaje que "se elevará notablemente con las numerosas jubilaciones que se prevén en los próximos años, que provocarán que el porcentaje de feminización en la medicina se acerque al 70 por ciento", según la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).España se sitúa ya por encima de la media europea de feminización.

En las facultades de Medicina la presencia femenina supera el 70 por ciento del total del alumnado matriculado. En el MIR de 2018, según datos del Ministerio de Sanidad, el 62 por ciento de las aspirantes eran mujeres, llegando al 64,1 por ciento en la prueba de 2019. Entre los médicos residentes, ellas ocupan el 66,1 por ciento de las plazas, con especialidades especialmente feminizadas como Bioquímica Clínica, Pediatría, Alergología, Obstetricia y Ginecología y Geriatría.