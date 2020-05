Sanidad sigue corrigiendo la cifra de muertos y suma 27.117 defunciones, 283 más que ayer

El Ministerio de Sanidad acaba de contabilizar 27.117 fallecidos por coronavirus, lo que implica 283 muertes más que ayer. No obstante, esta diferencia responde a un nuevo desajuste por parte de la forma de contabilizar los datos, ya que el número de fallecidos registrados en las últimas 24 horas es de 35 personas.

Ayer, el Ministerio de Sanidad cambió por completo la forma de contabilizar los datos del coronavirus en nuestro país, de tal manera que los fallecidos no corresponden necesariamente a los producidos en las últimas 24 horas, sino que se trata de los comunicados durante los últimos siete días. Según explicó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, este lunes durante su comparecencia de prensa, estas defunciones no se han tenido por qué producir durante la última jornada.

El Ministerio de Sanidad lleva días 'ajustando' las series de datos sobre la situación del coronavirus en nuestro país. Este lunes, ha rectificado la cifra de fallecidos, reduciéndola a 26.834 personas, un total de 1.918 fallecidos menos que los que aparecían en el informe anterior. En en el documento presentado ayer lunes, "se está realizando una validación individualizada de los casos por lo que puede haber discrepancias respecto a la notificación agregada de días previos"

Fallecidos diarios: 35 personas

Según ha explicado hoy, los fallecidos registrados durante las últimas 24 horas son un total de 35 personas, una cifra que está incluida en el desajuste de 283 personas. "Con fecha de defunción en los últimos 7 días, se han notificado 35 fallecidos", ha apuntado el experto de Sanidad. "Los 283 fallecidos que aparecen en el informe incluyen los 35 diagnosticados que se identificaron ayer y casos antiguos a los que había que adjudicarles la fecha de defunción. Este proceso va a seguir todavía durante algunos días, ya que todavía hay unos cientos de fallecidos que hay que colocar", ha apuntado.

De hecho, este nuevo 'ajuste' en la series de datos sobre la situación del coronavirus en nuestro país provocó que ayer Sanidad tuviera que rectificar la cifra de fallecidos, reduciéndola a 26.834 personas, un total de 1.918 fallecidos menos que los que aparecían en el informe previo. En su informe diario explican que "se está realizando una validación individualizada de los casos por lo que puede haber discrepancias respecto a la notificación agregada de días previos".

En lo que respecta al número de nuevos contagios, se han contabilizado un total de 194 casos nuevos diangosticados en las últimas 24 horas, de los cuales la inmensa mayoría -115 personas- corresponden a Cataluña mientras que otros 43 corresponden a Madrid. En cuanto a las personas que han sido hospitalizadas por covid-19 desde que comenzó la pandemia, el informe de Sanidad refleja que, por ahora, han sido 123.182, de las 256 han ingresado en los últimos 7 días.

Del mismo modo, 11.364 pacientes han sido ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 12 en los últimos siete días, de los cuales cuatro han sido en Andalucía, dos en Aragón, una en Canarias, tres en Castilla-La Mancha, una en la Comunidad Valenciana y otra en Melilla.

El brote de Lérida está vinculado a un matadero

Otro de los puntos que ha explicado Simón durante su intervención en rueda de prensa es que el rebrote que ha tenido lugar en la provincia catalana de Lérida, que ha provocado que la Generalitat haya decidido que esta región se mantenga en la fase 1 la próxima semana. Según ha explicado Simón, este rebrote está vinculado con un matadero.

"El brote de Lleida está asociado a un matadero. Las autoridades de Cataluña están haciendo investigaciones; nosotros no tenemos todavía la información detallada. Entiendo que mañana sí la tendremos". Simón se refiere a un rebrote de casos con varios focos que va a obligar a Lleida a quedarse en la fase 1, según el Departamento de Salud de la Generalitat.

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha propuesto que Gerona, Cataluña Central, Garraf y el Alt Penedès pasen desde el 1 de junio a la fase 2 del proceso de 'desescalada’, fase en la que ya se encuentran el Alto Pirineo y Arán, Tierras del Ebro y Tarragona. Sin embargo, Lérida se descuelga y quedará rezagada en el proceso de ‘desescalada’ del estado de alarma por el coronavirus tras detectarse un rebrote significativos en los contagios durante los últimos días.

"Antes del 6 de marzo, si no recuerdo mal creo que fue el día 3, el ministro de Sanidad firmó un oficio en el que se recomendaban una serie de cosas: actuaciones en centros sanitarias, realización de eventos deportivos a puerta cerrada... Y entre esas cosas no se recomendaba realizar eventos de masas con participación de personas de zonas de riesgo, países de riesgo, y se recomendaba la no celebración de congresos médicos para evitar que el personal sanitario, que tenía que estar disponible, no estuviera fuera de su puesto de trabajo y a riesgo de infectarse". Y añade: "Y posteriormente el día 6 de marzo se tuvo información sobre una serie de eventos que se produjeron en el norte de España asociadas a un funeral. Todo esto nos incitó a entrar en contacto con los coordinadores de este tipo de eventos, y tras hablar con ellos nos indicaron que había previsto un congreso con participación de personas de 120 países, entre ellos países que en aquel momento eran de riesgo, con lo que este evento encajaba con el oficio que se había hecho tres días antes. Por eso el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias recomendó no realizar este evento". Y sigue: "Los eventos que no reunían estas características no entraban en este paquete. Otra cosa es lo que pasó con el incremento de casos que se observó en España el día 9. A partir de ahí cambió la situación y cambiaron las recomendaciones".

