Sanidad estudia modificar los horarios de salida de los niños para evitar las horas de calor

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comunicado este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que su ministerio está "trabajando con las comunidades autónomas" para revisar el horario de salida de los niños, establecido a día de hoy entre las 12 y las 19 horas, para que puedan evitar las horas de calor.

"En algunos lugares empieza a hacer mucho calor y es recomendable que los niños y niñas puedan salir en otras horas en que las temperaturas no sean tan altas", ha asegurado, explicando que la petición procede de algunas comunidades autónomas donde se están empezando a registrar temperaturas más elevadas. No obstante, no ha especificado cuáles ni cuál será la posible modificación de estos horarios.

Durante su comparecencia anta la comisión del ramo de la Cámara baja, Illa ha recordado que en la actualidad los ciudadanos españoles pueden salir a la calle mediante un sistema regulado en tramos horarios según la actividad y la edad de quienes están en la calle.

En ese sentido, ha indicado que "en algunos lugares ya está comenzando a hacer mucho calor", de modo que está "trabajando" con los gobiernos autonómicos la posibilidad de que la franja en la que salan los niños pueda cambiar. "Se trata de una medida claramente orientada a proteger salud de menores y que vamos a tomar conjuntamente con las comunidades autónomas", ha insistido en su intervención.

"Quedan momentos díficiles"

Este jueves, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, se han registrado 213 nuevas muertes por coronavirus, lo que eleva el total a 26.017 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

"Estos datos, con una tendencia sostenida, nos dicen que el esfuerzo realizado ha tenido sus efectos. Ya han pasado cuatro semanas desde que concluyó el permiso retribuido y recuperable y no hemos visto que haya tenido algún efecto, sino que se sigue confirmando a tendencia a la baja, lo que, y dicho con prudencia, es una buena noticia para todos", ha comentado Illa en la Cámara Baja.

En ese sentido, el ministro ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de "conservar la prudencia y mantenerse en alerta", porque, según ha explicado "quedan momentos díficiles" por superar. "Hemos vivido unas circunstancias muy duras, pero gracias al esfuerzo de todos, semana a semana hemos ido cumpliendo los objetivos para iniciar la desescalada. Hoy estamos más cerca de poder alcanzar la nueva normalidad, pero eso sólo será posible si no bajamos la guardia", ha reiterado Illa.