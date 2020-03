Sanidad confirma que el fallecido en Valencia por coronavirus no causó nuevos contagios

El director del Centro Nacional Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha confirmado este miércoles la muerte de un hombre de 65 años por coronavirus en la Comunidad Valenciana, comunicado ayer por la Consellería de Sanidad. Según ha informado Simón, el fallecido, cuya muerte se registró el pasado 13 de febrero, no ha contagiado a nadie.

Por otro lado, debido a que su muerte se produjo hace ya 20 días, se descarta la aparición de nuevos casos relacionados con esta víctima, ya que el periodo de incubación -14 días- ya ha pasado. "Es un caso importado que en principio no ha contagiado a ninguna otra persona, por lo que desde el punto de vista de la transmisión podemos estar tranquilos", ha trasladado Simón.

Según ha explicado, el fallecido, un español que había viajado a Nepal -donde por el momento no hay ningún caso- tenía "un patrón de relaciones sociales relativamente pequeño", por lo que después de revisar sus círculos sociales, han descartado el contagio.

Tres menores contagiados

El director del Centro Nacional de Coordinación de Emergencias Sanitarias, por otro lado, ha anunciado que además de la menor de cuatro años confirmada en Madrid, otros dos menores de edad en Castilla La Mancha han resultado infectados por el Covid-19. En total, Sanidad ha elevado a 193 los casos por coronavirus en España, entre ellos, tres niños, uno en Madrid y dos en Castilla-La Mancha.

A primera hora de esta tarde, Simón ha detallado que son 193 los casos positivos por coronavirus: 70 en Madrid, 19 en la Comunidad Valenciana -incluido el paciente fallecido-, 15 en Cataluña, 17 en País Vasco, 13 en Andalucía, 10 en Cantabria, 11 en Castilla y León, 7 en Canarias, 12 Castilla-La Mancha, 6 en Extremadura, 5 en Baleares, 3 La Rioja, 2 en Asturias y 3 en Navarra.

A pesar del aumento de los casos entre los menores, que según ha recalcado Simón son mucho más resistentes al coronavirus que los adultos, el Ministerio ha descartado más medidas preventivas, como el cierre de colegios o la cancelación de actos públicos.

Descartan el cierre de colegios

De acuerdo con Simón, no se recomienda cancelar ningún otro acto multiduinario que esté enfocado a la población española, como la manifestación convocada para este domingo con motivo del 8-M. También ha descartado el cierre de colegios a pesar de que ha informado de tres casos de menores infectados, un menor de cuatro años en la Comunidad de Madrid y otros dos en la Castilla La Mancha.

Según ha apuntado, mientras que sí se han puesto en marcha medidas como poner en cuarentena a las aulas afectadas o pedir a los docentes que en caso de presentar síntomas se aparten unos días de su trabajo, creen que el cierre de los colegios "podría tener un impacto contrario al que esperamos".

"La opción de cerrar colegios no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa para la sociedad y por el contrario, podría aumentarlo para ciertos grupos de interés", ha señalado Simón. "Si se cierran los coles tendríamos a cientos de niños que tendrían que quedarse en su casa y en algunos casos, se quedarían con población en grupos de riesgo. Además, el cierre de un colegio no es una cuarentena, por lo que no se quedarían encerrados en sus casas", ha apuntado.

"Hay que valorar las medidas con mucho cuidado. Un cierre de fronteras o de escuelas tiene que estar muy bien planeado para que tenga el impacto que queremos", ha recalcado Simón.