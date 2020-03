Sanidad trabaja contrarreloj para aumentar camas de UCI: están al límite pero no colapsadas

En España hay cerca de 4.627 camas de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) en los hospitales públicos. Unas 900 en el sector privado. Antes que el coronavirus cambiara nuestras vidas, ciudades como Madrid disponían de unas 650. Ahora luchan contrarreloj por hasta triplicar el número de dispositivos. Pese a las cifras, los médicos intensivistas, que sí admiten que la situación en la Comunidad es más grave, señalan que a día de hoy no hay ninguna UCI en España colapsada “o que no tenga un respirador para cualquier paciente que lo necesite”.

El coronavirus ha vuelto la mirada hacia el trabajo que se hace en estas unidades donde, según las últimas cifras, hay ingresados 939 españoles, de los más de 17.000 que en la actualidad están infectados por la enfermedad del Covid-19. Madrid se lleva la peor parte: 590 personas en las UCIs de sus hospitales.

Aunque las cifras resultan alarmantes fuentes de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) piden calma. Difícil si se tiene en cuenta que la misma sociedad ha hecho público un plan de contingencia que busca "estar preparados si se produce un aumento del número de pacientes infectados que necesitan cuidados intensivos”.

El documento, elaborado junto a la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC), en base a los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, indicaque uno de los escenarios más probables es que la epidemia deje un total de 55.987 muertes en nuestro país y que dure cerca de 12 semanas.

Sin llegar a un estadio crítico

Un escenario que, sin embargo, hay que subrayar, está basado en hipótesis. El objetivo del documento es que los servicios de cuidados intensivos estén preparados ante cualquier posibilidad. “Si las medidas actuales se toman tal y como marca el Plan de Contingencia que se ha presentado públicamente, no se debería llegar a un estadio crítico en los hospitales”, señalan los intensivistas a Vozpópuli.

Además de su alta tasa de contagio, el gran problema del coronavirus, advierten otras fuentes sanitarias, es que los pacientes de la UCI están ingresados entre dos y tres semanas y, dando el altísimo numero de ingresos diarios, hasta 150 nuevos casos al día por ejemplo en Madrid, no hay posibilidad de asistirlos a todos por la larga estancia que necesitan.

Al límite de sus capacidades

A día de hoy, indican los intensivistas, no hay ninguna UCI en España colapsada o “que no tenga un respirador para cualquier paciente que lo necesite”. Están al límite de sus capacidades, admiten, "pero dentro de las mismas". El material que se ha solicitado no es tanto porque no haya suficiente, destacan, sino "por las necesidades de aumento de camas, efectivos y equipación que requieren los médicos intensivistas para poder parar el Covid-19".

Vozpópuli ha preguntado a las sociedades sobre si, del número de altas por coronavirus que se están produciendo en los hospitales (1.107 personas se han curado, según los datos del Ministerio de Sanidad), algunos son enfermos que salieron de la UCI. Los médicos intensivistas, desconocen la respuesta. “Las altas que se están dando no especifican si son pacientes de UCI o de otras unidades”, apuntan.

Datos confusos

También desconocen el número de camas de UCI que hay en España. El dato de que en total existen 4.627 camas en estas unidades en los hospitales públicos, los está dando el Ministerio, reseñan. No tienen tampoco el desglose de estos dispositivos por Comunidades Autónomas. En la sanidad privada, el número de UCIs, con datos de 2017, es de 900 en toda España.

La distribución de camas UCI por comunidades es desigual según ha podido comproibar este digital. Y los datos son confusos. La consellera de Salud de Cataluña, Alba Vergès, ha admitido que en la comunidad existen “cientos de camas de UCI”, pero no precisaba cuántas.

En Andalucía hay 670 camas de UCI en la sanidad pública y 130 en la privada. Más que en Madrid,donde, hasta que llegó el Covid-19, había disponibles 650.

Las diferencias en la disposición de esos recursos se evidencian estos días, cuanta más falta hacen. Por ejemplo, en Andalucía, según datos de la Consejería de Salud, hay 670 camas en la sanidad pública y 130 en la privada. Más que en Madrid, principal foco de la infección en España, donde, hasta que el Covid-19 obligó a doblar camas, había disponibles 650. En Andalucía, con más de 1.000 casos positivos de coronavirus, solo hay 25 personas ingresadas en la UCI de sus hospitales.

El drama de Madrid.

Madrid es, sin duda, la comunidad que se lleva la peor parte y donde más se necesitan este tipo de dispositivos. “La situación es más grave, pero no se ha llegado a un estadio de colapso”, tranquilizan los intensivistas. En la Comunidad, con 6.777 casos positivos, hay 590 personas ingresadas en UCI de diferentes hospitales. En centros sanitarios como el Gómez Ulla, con 108 casos positrivos, 10 pacientes están en la UCI.

En estos días, explican desde la Consejería de Sanidad, ya disponen de 1.000 camas en las UCI de los hospitales públicos. Se habilitarán otras 200 más con los equipos que estám llegando de fuera. Se están comprando respiradores y monitores para poder montar esas camas, precisan. .

Además, están las UCI privadas que aportarán en torno a 250 camas más. La Comunidad espera, con su contribución, llegar a las 1.500 camas disponibles. “Estamos buscando camas de UCI hasta debajo de las piedras”, dijo a Vozpópuli el presidnete de HM Hospitales, Juan Abarca.

Derivados de la pública

Según ha podido saber Vozpópuli, en Madrid, a fecha de 18 de marzo, el grupo hospitalario ya tenía ingresado en sus centros 160 pacientes positivos. De ellos, 25 estaban en las Unidades de Cuidados Intensivos. Además, continuaban acogiendo a pacientes de la sanidad pública, también en sus centros de Galicia o Cataluña.

HM pretende improvisar 60 nuevas camas de UCI el fin de semana. El problema es que les faltan respiradores y también enfermeras para dotarlos

Para el fin de semana, el grupo pretende improvisar 60 nuevas camas de UCI. El problema, según ha podido averiguar este digital, es que les faltan respiradores y enfermeras para dotarlos. También equipos de protección.

A contrarreloj creando nuevas UCIS en HM PUERTA DEL SUR para pacientes COVID-19. INGENIERÍA @HMHOSPITALES, ¡sois increíbles!#COVID19pic.twitter.com/ckliNbl5ZA — HM HOSPITALES (@HMHOSPITALES) March 19, 2020

El grupo hospitalario ha difundido un tuit en el que da muestra de cómo están construyendo puestos de UCI en uno de sus hospitales, el HM Puerta del Sur, en la madrileña localidad de Móstoles, en donde trabajan contrarreloj para tener disponibles 40 camas este fin de semana. Ha utilizado el espacio que habitualmente ocupan las aulas del centro sanitario.

Camas especiales

Los médicos explican a Vozpópuli que las camas de UCI son especiales “en tanto que están capacitadas para el soporte y la aparatología que necesita un paciente crítico (monitores, tubos, respiradores...), así como necesita de una ergonomía completa y un espacio que permita el trabajo de los intensivistas en todo momento”

Por supuesto, añaden, “el paciente debe estar cómodo, pero se tiene muy presente el trabajo que se realiza a su alrededor”. Una cama de hospital normal busca el reposo del paciente en la habitación de planta, sin tener que valorar aspectos más allá. “Es mucho más sencilla”, concluyen.