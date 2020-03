Mujeres embarazadas y coronavirus: ¿cuál es el riesgo?

En España, el número de contagiados por coronavirus asciende ya a más de 2.000 personas, de las cuales la inmensa mayoría se encuentran en la Comunidad de Madrid. En total, se han notificado 47 fallecimientos, que en su mayoría se han registrado en personas de elevada edad y con patologías previas.

A pesar de que existen numerosos estudios que apuntan que los casos de mayor gravedad afectan sobre todo a hombres mayores de 65 años y con enfermedades respiratorias ya presentes en el momento de sufrir el contagio, nadie está exento de contagiarse del SARS-COV-2. Es por ello que cada vez se están generando más preguntas sobre cuál es el riesgo de real de aquellas personas que ante cualquier enfermedad, suelen estar más expuestas, como las mujeres embarazadas.

Mientras que por lo general, las mujeres embarazadas siempre han estado consideradas como población de riesgo en lo que respecta a los virus, por lo que de manera generalizada siempre se ha recomendado que extremen las medidas de precaución, incluso cuando se trata de la gripe común.

Falta de evidencia científica

Es una recomendación que se mantiene por parte de las autoridades sanitarias. No obstante, se cuenta con muy poca información sobre cómo afecta el contagio del Covid-19 a las mujeres embarazadas.

De acuerdo con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades del Departamento de Salud de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) no existe por el momento ninguna evidencia científica que demuestre que las mujeres embarazadas sean más susceptibles al contagio que otros sectores de la población.

Lo que sí advierten, no obstante, es que en el caso de otros tipos de coronavirus -como el brote del SARS en China o el MERS en Oriente Próximo- se ha llegado a observar pérdida de embarazado. "Las mujeres embarazadas experimentan cambios inmunológicos y fisiológicos que pueden hacerlas más susceptibles a las infecciones respiratorias virales, incluido Covid -19", apuntan en su página web, dedicada a resolver dudas frecuentes.

En ese sentido, señalan que durante los anteriores brotes por coronavirus, se llegó a registrar casos de pérdida de embarazo y defectos congénitos en los niños debido a las altas fiebres. No obstante, resulta fundamental apuntar que estos efectos no se refieren al Covid-19, sino al MERS y al SARS, las dos enfermedades más 'similares' al actual brote.

Lo que se recomienda, por tanto, es seguir las mismas pautas de prevención que el resto de la población: limitar la actividad social, lavarse mucho las manos y evitar el contacto con personas de riesgo. Según ha informado la Federación de Asociaciones de Matronas de España, varias asociaciones de este colectivo están trabajando con el Ministerio de Sanidad para llevar a cabo un protocolo específico para estas mujeres, ya que no cuentan con indicaciones específicas.

¿Puede contagiarse al feto?

Otra de las principales incógnitas es si afecta o no afecta a los fetos en el caso de que una madre esté infectada. Por lo general, se han registrado varios casos en China en los que a pesar de la infección sufrida por la madre, los niños han nacido totalmente sanos.

No obstante, ocurre algo muy similar que con la salud de las mujeres embarazadas: se dispone de muy poquita evidencia científica sobre la posibilidad de que se produzca infección intrauterina. El único estudio disponible, publicado en la publicación médica The Lancet sugiere que no hay "evidencia científica de infección intrauterina causada por las mujeres que desarrollan neumonía por Covid-19 al final del embarazo".

Esto implica que no existen estudios que demuestren que se ha llegado contagiar el virus a través del útero. No obstante, el estudio se basa tan sólo en nueve casos, por lo que desde la comunidad médica advierten a Vozpópuli que es importante coger este dato "con pinzas".

Una de las pocas preguntas que sí parece estar más clara es que las madres lactantes contagiadas pueden seguir dando de mamar a su hijo: el virus no se transmite por la leche materna. Una última investigación llevada a cabo por un grupo de investigadores chino llegó a esa conclusión, en línea con el estudio de The Lancet, después de analizar a un total de 10 neonatos nacidos en la provincia de Wuhan de madres contagiadas por Covid-19.