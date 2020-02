En España se registraron en un año (de octubre de 2018 a octubre de 2019) 386 de casos meningitis. Una enfermedad infecciosa de alta mortalidad y que, además, deja tremendas secuelas a quien la padece: sordera, ceguera, retraso psicomotor, amputaciones… Secuelas evitables con un buen calendario vacunal, subrayan los médicos que, además, destacan su alto coste económico: solo los gastos asociados a las hospitalizaciones superan los 2,1 millones de euros anuales en nuestro país.

Datos que se pusieron en valor en la inauguración de la exposición “Las caras de la meningitis”, inaugurada en el Colegio de Médicos de Málaga y que, en los próximos meses, continuará su andadura por una docena de ciudades españolas. La próxima cita, Sevilla. La muestra busca acercar a la población a la realidad de la enfermedad a través de los testimonios de diez afectados.

Vacunar sale más barato

Pedro Navarro, presidente de la Fundación del Colegio de Médicos de la ciudad andaluza, recordó la importancia de la vacunación en la prevención de una enfermedad cuya tasa de mortalidad es muy alta. Además, enfatizó en las secuelas que puede dejar: entre un 10% y un 30% de los afectados sufren amputaciones, sordera, ceguera, retraso psicomotor… ”Cualquier campaña de vacunación sale más barata que las secuelas de una enfermedad como la meningitis”, aseguró el médico.

Sobre los costes para las arcas públicas, el profesor Antonio J. García, especialista en evaluación económica sanitaria y director de la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento de la Universidad de Málaga, advirtió que el coste socioeconómico total, a lo largo de toda la vida del paciente, aún no ha sido cuantificado en España.

En 2015 se contabilizó la atención a 253 afectados por meningitis. La estancia media en el hospital fue de 12 días por caso. El coste medio asociado, 8.389 euros

García se remitió a un trabajo publicado en 2015, que contabilizó el coste de la atención a un total de 253 casos de enfermedad meningocócica invasiva. La estancia media en el hospital fue de 12 días por caso, con un coste medio asociado de 8.389 euros. En conclusión indicó que solo la atención a los eventos agudos “supuso un coste directo total de unos 2,1 millones de euros” durante ese año.

Si no se conoce, no se combate

A Irene López, delegada de laAsociación Española contra la Meningitis (AEM) en Málaga, la enfermedad le sorprendió en 2012, con 29 años. “Lo que no se conoce, no se combate. Y la meningitis es algo que hay que combatir” señala Irene cuando recuerda lo que comenzó como un proceso gripal que evolucionó a toda velocidad. Ingresada en el Hospital Costa del Sol, le comunicaron el fatal diagnóstico y que no sabían si lo superaría.

El objetivo de la OMS es que en 2030 la meningitis sea una enfermedad erradicada

Irene, una de las protagonistas de la exposición, salió adelante, tras cuatro días en coma, pero le quedaron enormes secuelas: pérdida de memoria, parálisis bilateral facial y, lo más importante, una lesión medular dorsal/lumbar incompleta que la acabó dejando en silla de ruedas. Llegó a pasar ocho meses en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, referente en lesión medular en España.

La lucha de Irene López y sus compañeros de AEM pasa ahora por conseguir que la vacuna contra la meningitis entre en el calendario de forma gratuita en España. El objetivo, erradicar la enfermedad, la meta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha fijado para 2030.