Los médicos, desesperados por la escasez de material y el colapso de las urgencias

El coronavirus se ha cobrado la vida de 324 personas más en España durante las últimas 24 horas y el número de contagios confirmados se ha elevado hasta los 24.926, casi 5.000 más en un solo día, mientras los profesionales sanitarios denuncian desesperados la falta de material y alertan de que las urgencias de algunos hospitales en Madrid y Cataluña están al borde del colapso.

La oncóloga Cristina Nadal, ex directora asistencial del Servicio Catalán de Salud, y el jefe de cirugía del Hospital Clínico de Barcelona, Antonio Lacy, han grabado un vídeo solicitando ayuda urgente y explicando que la falta de material no solo afecta a los hospitales, sino también a las residencias de ancianos, a los centros sociosanitarios y a los voluntarios y trabajadores "que están en las trincheras ayudando a la gente".

Nadal ha asegurado que en algunos centros de Cataluña “el material escasea” y en otros directamente “no hay”. "Y lo peor está por venir. Con la curva de crecimiento de la pandemia este fin de semana vamos a romper stocks”, asegura.

Según su versión, faltan mascarillas, guantes, batas y ventiladores. “Si no disponemos de este material, ya empezaremos a seleccionar en la UCI de los hospitales quién vive y quién no”.

Según el último balance ofrecido por el Ministerio de Sanidad, en Cataluña han ingresado 298 pacientes en la UCI durante las últimas 24 horas, un incremento del 900% respecto a los 33 registrados el viernes.

Lacy afirma que la situación que se está viviendo desborda a los profesionales del Hospital Clínic. No obstante, fuentes consultadas porVozpópuli afirman que la situación no es extensible a otros hospitales de Barcelona.

"No tenemos esta situación en el Vall d'Hebrón", afirma Benito Almirante, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. En un tuit el Hospital Clínico ha reconocido que se encuentra en una "situación de crisis", pero se ha desmarcado de la petición de ayuda realizada por Antonio Lacy y Cristina Nadal.

El vídeo publicat pels Drs. @AntoniodeLacy i @cristina_nadal és una iniciativa particular, que no compartim. És evident que estem en una situació de crisi, però la gestió de recursos la fem de manera coordinada amb tot el sistema de @salutcat.#coronavirus#Covid_19 — Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) March 21, 2020

Madrid

La situación que describen los profesionales sanitarios es similar en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid, donde han muerto en las últimas 24 horas 176 pacientes con coronavirus, un total de 804 fallecidos desde que empezó la crisis.

"Falta material, escasean sobre todo las batas impermeables y las mascarillas", afirma Rosa Vicente, secretaria del área de Salud del sindicato CSIT Unión Profesional. También faltan respiradores y monitores además de anestesistas, intensivistas y enfermeros especializados en cuidados críticos, agrega la secretaria de Salud de CSIT Unión Profesional.

Según su versión existe una situación casi de colapso en las urgencias del Hospital Príncipe de Asturias y en el Severo Ochoa de Léganés. "El hospital Infanta Sofía pedía ayer a sus trabajadores que se hagan sus propios delantales con bolsas de basura", asegura Vicente.

“En las urgencias del Severo Ochoa no se puede andar ni por el pasillo por la gente que hay en el suelo. Es que ya no hay donde meter a la gente. Los sillones y las camas ya están ocupados por gente mayor. Ahora se usan sillas de ruedas, sillas plegables que dona la gente. Y cuando no hay, al suelo”, afirma una enfermera a Vozpópuli.

Comité científico del Covid-19

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha constituido este sábado el Comité Científico del Covid-19, liderado por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y formado inicialmente por expertos españoles de distintas regiones españolas y especialidades médicas y científicas, así como por uno radicado en Estados Unidos.

Fuentes del Gobierno han informado de que Sánchez, acompañado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado a dichos expertos esta mañana en la Moncloa por videconferencia.