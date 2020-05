Israel da la pandemia en el país por "detenida" y abre por completo la economía tras registrar menos de 250 muertos

Israel es uno de esos países que en la superficie parece haber salido casi airoso de la covid-19. Con unos 240 fallecidos y cerca de 17.000 positivos de coronavirus, el comité de expertos del país ha dado por "detenida" la pandemia en Israel, asegurando que se encuentra "bajo control".

De acuerdo con los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, en el país quedan menos de 5.000 casos activos de coronavirus. El número de fallecidos asciende a 245 personas, frente a la cifra de curados, que es más de 11.300 personas. En total, desde que comenzó la pandemia, han registrado un total de 16.444 positivos.

Como consecuencia, este lunes se han levantado las restricciones de movimientos, y este mismo jueves todos los comercios, mercados y tiendan han vuelto a abrir sus puertas este lunes, si bien los colegios no volverán a reanudar las clases hasta el 14 de junio. Las guarderías, gimnasios y bibliotecas abrirán este mismo domingo.

Las playas, de momento, permanecerán cerradas, aunque se podrá entrar en ellas para practicar deportes en el mar. Respecto a la oración y ceremonias religiosas, se permitirán reuniones de hasta 19 personas. También se eliminarán las franjas horarias menos en las zonas árabes, donde mantienen las restricciones a la apertura de negocios desde las 19:30 hasta las 3:00 horas, para evitar las concentraciones durante el mes de Ramadán.

El país, de nueve millones de habitantes, cerró de manera inmediata sus fronteras en cuando empezó a detectar casos y ha destacado por la efectividad de su sistema sanitario. De hecho, los investigadores israelíes son algunos de los más avanzados en materia de investigación de anticuerpos contra el virus.

Han descubierto hasta tres anticuerpos contra el virus

Hace apenas unos días, el Instituto de Israel para la Investigación Biotecnológica, dependiente del Ministerio de Defensa, anunció que había desarrollado un anticuerpo para el coronavirus, que está preparando el registro de la patente y que próximamente contactará a farmacéuticas para producirlo a escala comercial. Apenas varios días después, anunciaron que habían descubierto no sólo uno, si no hasta tres anticuerpos diferentes que podrían servir como tratamientos contra el coronavirus.

Los investigadores aseguraron hoy al presidente de Israel, Reuvén Rivlin, y el titular de Defensa, Naftali Benet, que han sido probados de forma satisfactoria y aclararon que permitirá desarrollar medicamentos para pacientes con covid-19, pero que no se trata de una vacuna.

Esta semana el centro de investigación anunció el desarrollo de un primer anticuerpo, que ataca el virus de forma monoclonal, y hoy añadió que los nuevos desarrollados permitirán incluso utilizarse si el virus muta. En los próximos días, se llevará a cabo el registro de patentes y luego los investigadores publicarán un artículo científico para su revisión por pares, anunció el centro.

"El mundo entero espera el día en que se encuentre un anticuerpo, una inmunización, un medicamento o un tratamiento que nos ayude a salvar vidas", declaró Rivlin y adelantó que "aunque el proceso es largo y complejo" los actuales avances suponen un paso significativo "hacia la victoria".

Victoria política para un Netanyahu debilitado

Por si fuera poco, la pandemia no sólo ha sido controlada con bastante eficiencia por parte del Gobierno israelí, si no que ha servido para salvar la carrera del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Antes de que el brote de coronavirus llegase a Israel y a medio mundo, el primer ministro se encontraba en plena encrucijada política tras los resultados de las elecciones, celebradas a principios de marzo.

Netanyahu, se encontraba a punto de ser expulsado del poder por una coalición de partidos de la oposición, que llevaban meses criticando la corrupción del Ejecutivo del primer ministro, envuelto a su vez en un proceso judicial que gracias al estado de alarma ha podido aplazar.

El líder de la oposición, Benny Gantz, terminó optando hace apenas una semanas por pactar con Netanyahu, un hombre fuerte en sus contactos con el Ejército, que forma un Gobierno de minoría y coalición, por miedo a no poder gestionar con éxito la pandemia. El proceso judicial contra Netanyahu, por otro lado, también ha tenido que ser aplazado. De hecho, el primer ministro ha conseguido el apoyo del Tribunal Supremo de Israel para que el primer ministro pueda gobernar, debido a su imputación por corrupción.

No obstante, no todo son cosas positivas para el Gobierno israelí. Son muchos los israelíes que critican la falta de planificación del Gobierno, que no cuenta con ningún tipo de plan de escalada y que la confusión está provocando que las distintas regiones del país se tomen las cosas por su mano sin ningún tipo de protocolo fijo.