Guía práctica del Covid-19: preguntas y respuestas básicas sobre el virus

El brote de Covid-19 ya es una pandemia mundial y se ha convertido en una de las crisis sanitarias más graves a las que jamás se ha tenido que enfrentar nuestro país. Según los últimos datos proporcionados por el Gobierno este domingo a mediodía, sólo en España ya se han registrado un total de 28.572 casos positivos, de los cuales 1.785 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI).

En total, han fallecido 1.720 personas por culpa de esta patología. No obstante, la lucha de nuestros sanitarios por acabar con el brote sigue y por el momento, se han logrado producir 2.575 altas. Hace algo más de una semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaraba el estado de alarma y anunciaba una serie de medidas relacionadas con el distanciamiento social con el objetivo de parar el virus. Este domingo, ha prolongado el estado de alarma otros 15 días más.

Como todos sabemos ya, quedarse en casa es fundamental para lograr aplanar la curva de contagio. Con esta guía esperamos poder responder a algunas del millar de preguntas que surgen sobre este virus que ha puesto a nuestra sociedad patas arriba.

¿De dónde viene el Covid-19?

El Covid-19 es el nombre de la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus que afectan sobretodo al sistema respiratorio y suelen proceder de animales.

Este brote surgió a finales del año pasado en la ciudad china de Wuhan. Aunque todavía se desconoce a ciencia cierta cuál fue su origen concreto, los últimos estudios al respecto apuntan que surgió de algún tipo de murciélago, una especie conocida por ser un reservorio de coronavirus, saltó a otra especie animal donde mutó y de ahí contagió al primer ser humano en esta ciudad china. Todo apunta a que este primer contagio se produjo en un mercado de marisco de Wuhan, donde como es habitual en el país asiático, se venden numerosas especies exóticas de animales vivos para su consumo.

¿Cómo se contagia?

El ya conocido como coronavirus de Wuhan se transmite entre humanos de manera muy similar a la gripe común. Al tratarse de una afección respiratoria, la principal vía de contagio son las "gotillas" de líquido que expulsamos cuando estornudamos o tosemos.

Un virus es un pequeño microbio codependiente que se aferra a una célula, la invade, se reproduce y pasa a su siguiente huésped. Los virus de por sí no pueden viajar solos. Es por ello que cuando una persona contagiada tose o estornuda, transporta sin querer los virus atrapados en estas gotas de moco y saliva, que "aterrizan" en las personas y superficies de su alrededor.

¿Cuáles son sus principales síntomas?

De acuerdo uno de los últimos estudios al respecto, los síntomas más característicos del coronavirus son la fiebre, presente en casi un 90% de los ingresados por el virus, seguido de la tos, presente en un 68% de los afectados. La fatiga y la expectoración también son muy comunes. No obstante, menos de un 5% tiene mocos, por ejemplo, algo que distancia al Covid-19 de la gripe común, una enfermedad con la que se le ha comparado desde su origen.

El único síntoma común es la dificultad respiratoria. Esto se debe a que es el único síntoma gracias a la cual se puede predecir con cierta exactitud que una persona sufre la enfermedad. De acuerdo con el estudio, aparece en un 15% de los casos leves, un 38% de los casos graves y hasta en un 54% de los casos que termina ingresados en la UCI.

¿A quién afecta más el virus?

Después de varias semanas, el Ministerio de Sanidad ha desgranado por fin este domingo los casos positivos de coronavirus por edad. En su análisis, elaborado a partir de unos 19.000 positivos, confirma que el brote se ceba ante todo con los más mayores. La tasa de mortalidad entre aquellas personas mayores de 80 años alcanza el 18%, reduciéndose de manera drástica en el resto de pacientes de menor. Es por ello que nuestro mayores son los que más protección necesitan, ya que son considerados población de riesgo. Lo mismo ocurre con las mujeres embarazadas y aquellas personas que tengan patologías previas, como los pacientes oncológicos.

De acuerdo con los datos, el 88% de los fallecidos en España era mayor de 70 años. En lo que se refiere a los ingresos en UCI, la media es de 60 años, mientras que cuando hablamos de hospitalizaciones, apenas un 5% de los menores de 30 han llegado al hospital.

Estos datos son muy similares a los que ha registrado Italia, que además ha concluido que el 99% de los fallecidos por coronavirus tenía patologías previas. La media de edad de los muertos por coronavirus en el país alpino es de 80 años. Por otro lado, el Gobierno italiano ha logrado determinar que algunas enfermedades concretas, sobre todo las relacionadas con cardiopatías o la hipertensión, pueden suponer un riesgo añadido. Lee más sobre el tema aquí.

¿Cuánto es el tiempo de incubación?

El periodo de incubación es de 4 a 12 días, si bien la media está situada en cinco días. Así lo concluye una de las últimas investigaciones publicadas al respecto en la revista científica Annals of Internal Medicine, que añade que los síntomas pueden prolongarse dentro de los 12 días siguientes. El estudio, basado en 181 casos de Covid-19, estableció que el 95% de los enfermos desarrolaba síntomas entre el cuarto y el sexto día de contagiarse de la enfermedad.

¿Cuánto tiempo está el virus en nuestro organismo?

No obstante, aunque sea relativamente rápido en mostrar síntomas, según un artículo publicado la semana pasada en The Lancet, se establece que el virus puede aguantar en el cuerpo humano hasta 37 días después de ser contagiado, un total de cinco semanas.

Esto implica que aunque los síntomas remitan o desaparezcan, el patógeno puede llegar a mantenerse varios días dentro del organismo de una persona afectada, lo que dificulta aún más controlar la ya declarada como pandemia. Por lo general, el periodo recomendado de cuarentena tras estar expuesto al virus es de 14 días, lo que durará en España el estado de alarma, por ejemplo.

No obstante, los autores del estudio señalan que el tiempo medio en el que el virus suele estar presente en las personas infectadas es de 20 días. El registro máximo, por otro lado, es de 37. La cifra de días varía en función de la gravedad de la infección del paciente.

¿Cuál es la tasa de mortalidad?

Esta cifra varía enormemente en función del país y por lo general, se debe a la forma que tiene cada país de recolectar los datos y lo que es más importante, de hacer pruebas de coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 80% de los pacientes se recupera sin un tratamiento especial, el 20% desarrolla un cuadro clínico grave y el 2% muerte.

En nuestro país, la tasa de mortalidad ronda el 3,8%, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. En comunidades autónomas donde se concentran más casos y en las que se están viendo especialmente afectadas las personas mayores, la tasa de mortalidad es mayor. En Madrid, es cercana al 5,2%.

No obstante, estos datos hay que tomarlos con cuidado, ya que la tasa de mortalidad depende también del número de positivos registrados y desde hace aproximadamente una semana, muchas personas con síntomas leves no están siendo sometidas a pruebas de coronavirus. Desde la comunidad científica creen que de poder someter a test masivos a la población, el número de contagiados real sería mucho mayor y por tanto, la tasa de mortalidad (número de muertos entre número de contagiados) sería muy inferior en nuestro país.

¿Aguanta el virus en superficies?

De acuerdo con uno de los últimos estudios publicados al respecto, el virus que provoca el Covid-19 puede aguantar durante varias horas o incluso días en aerosoles y en algunas superficies. El estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, es el primer trabajo que ha logrado proporcionar información clave sobre la estabilidad del virus.

Los investigadores que han participado en el mismo han descubierto que el coronavirus es detectable en aerosoles hasta tres horas, cuatro horas en cobre y hasta 24 horas en cartón. En el caso de los plásticos, aumenta aún más el plazo: puede aguantar hasta dos o tres días. Lo mismo ocurre con el acero inoxidable.

¿Aguanta en el aire?

Otra de las principales conclusiones que saca el estudio es que cuando está suspendido en el aire, el patógeno sobrevive de media hasta tres horas después de haber sido expulsado en forma de pequeñas gotitas de líquido a través de la tos o los estornudos.

La capacidad de transmisión es mucho más elevada en espacios cerrados que al aire libre, donde es muy pequeña. Por eso es tan importante ventilar las habitaciones, una de las recomendaciones que más se han repetido durante los últimos días.

Una vez supero el Covid-19, ¿soy inmune al mismo?

Aunque no se ha confirmado cien por cien, todo apunta a que es muy probable que sí. Un estudio científico publicado recientemente y realizado con monos señala que los macacos, después de superar la enfermedad fueron expuestos de nuevo al virus y no registraron ninguna sintomatología o rastro de contagio. No obstante, los resultados de este estudio todavía tienen que ser sometidos a revisión científica.

¿Cómo me protejo?

La inmensa mayoría de nuestros lectores ya saben perfectamente cuáles son las medidas de prevención necesarias para intentar protegerse ante al virus. Lo más esencial es lavarse las manos con frecuencia varias veces al día, sobre todo antes de comer, después de ir al baño y ante todo, después de salir a la calle o aceptar un paquete de Amazon, por ejemplo.

Es indiferente si se lavan con agua o jabón durante al menos 40 segundos o si se hace con un gel antibacteriano. Ambos métodos son eficaces para librar las manos de virus.

Otro de los puntos claves es evitar tocarse la cara, sobre todo la boca y la nariz, ya que facilitan el contagio al entrar en contacto con las manos si no están limpias.

En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, es importante cubrirse la boca al toser o estornudad, al igual que la nariz. En vez de hacerlo con la mano, lo mejor es hacerlo con el codo y utilizar pañuelos desechables. Por otro lado, si presenta síntomas respiratorios, intente evitar el contacto cercano con otras personas y use una mascarilla para proteger a los de su entorno. Si está sano, la mascarilla no es necesaria, son mucho más útiles los guantes para ir a hacer la compra, por ejemplo.

Si estoy contagiado o alguien de mi familiar está contagiado ¿qué hago?

Por el momento, la mayoría de las personas afectadas por el coronavirus -que no pertenecen a las poblaciones de riesgo- está recibiendo atención domiciliaria con el objetivo de no colapsar aún más los sistemas sanitarios.

El Ministerio de Sanidad ha establecido un protocolo bajo el cual recomienda a todas aquellas personas que presenten fiebre o tos que se queden en su domicilio, se autoaislen si viven con más personas y llamen a uno de los teléfonos de atención sanitaria proporcionados por cada Comunidad Autónoma. En caso de empeorar, es fundamental que llamen al 112.

El paciente sospechoso debe permanecer aislado 14 días en una habitación individual; si tiene que ir por motivos imprescindibles a zonas comunes, debe hacerlo con mascarilla. Todos en la casa deben lavarse las manos con frecuencia. Y estar atentos ante la posibilidad de que aprazcan síntomas entre las demás personas de la vivienda: hay que tomarse la temperatura dos veces al día y controlar si hay tos, dolor de garganta o dificultad para respirar. Aquí la guía del Ministerio de Sanidad.

¿Qué se puede y qué no se puede hacer durante el estado de alarma?

En este artículo explicamos en qué consiste y cuáles son las medidas adoptadas por el Gobierno en su último Real Decreto.