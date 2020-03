El Gobierno decreta el estado de alarma durante 15 días por la crisis del coronavirus

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido decretar el estado de alarma tras los últimos datos de infectados por el coronavirus en país. El virus deja ya 4.209 casos positivos y 120 fallecidos, de ellos, más de 2.000 casos positivos y 64 víctimas mortales se dan en la Comunidad de Madrid.

En una declaración institucional, el presidente del Ejecutivo informará este viernes de que, entre las medidas que establece el Gobierno en coalición, se encuentra establecer el estado de alarma nacional. Aún así, este sábado se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar esta medida.

El estado de alarma lo recoge el artículo 116.2 de la Constitución y ofrece herramientas para gestionar catástrofes o crisis sanitarias como la actual.

Regulado por la ley orgánica 4/1981, permite al Ejecutivo: limitar la circulación; requisar bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; intervenir industrias; limitar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad; o impartir órdenes para asegurar el abastecimiento de los mercados o el funcionamiento de los centros de producción.

Aunque "no permite suspender ningún derecho, sí los puede limitar temporalmente", tal y como informa 'Vozpópuli'. Asimismo, puede afectar sólo a una parte del territorio, a varias con distinta intensidad o directamente a todo el Estado.

La Comunidad de Madrid ha ordenado el cierre, desde este sábado, de todos los restaurantes, bares y tiendas no alimentarias

A partir de su entrada en vigor, todo el personal de las diferentes administraciones queda a las órdenes de un único mando operativo. Además, la duración inicial del estado de alarma es de 15 días, aunque Moncloa puede prorrogarlo.

Madrid cierra tiendas, restaurantes y bares

Esta decisión se toma tan solo horas después de que el Ayuntamiento de Madrid haya comunicado que se deberán seguir una serie de "medidas drásticas" en la ciudad y que a partir de este viernes no se permitirían las terrazas. Horas después, la Comunidad ha ordenado el cierre, desde este sábado, de todos los restaurantes, bares y tiendas no alimentarias (los supermercados y las farmacias quedan exentos).

No estamos en un momento vacacional (...) No podemos vivir una vida normal, debe ser excepcional"

El alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha pedido expresamente que se salga de casa para realizar únicamente "actividades imprescindibles". "Queremos pedirle a los madrileños que reduzcan al máximo cualquier actividad que tengan que hacer fuera de sus domicilios y que en la medida de lo posible únicamente realicen aquellas que sean imprescindibles", ha dicho.

Almeida no había descartado la mañana de este viernes el confinamiento de la ciudad, pues considera que sería "irresponsable" decir que no se contemplan todos los escenarios. "Quédense en casa, es la mejor forma que tenemos de poder prever el contagio y que efectivamente sean tres semanas y no sea más tiempo", ha dicho el regidor.

Por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, advirtió este jueves de que no se trata de "un momento vacacional". "No podemos vivir una vida normal, debe ser excepcional", ha añadido.

Esta declaración se produce después de que el País Vasco haya declarado la emergencia sanitaria que permite confinar a los ciudadanos en sus casas.

El Gobierno vasco ha puesto en marcha el Plan de Protección Civil de Euskadi. Dicho plan faculta al Ejecutivo autonómico para aislar a los vascos, limitas sus movimientos, evacuarlos o confinarlos en sus domicilios.

La mayoría de los contagios, en Madrid

El pasado lunes, la región fue la primera comunidad autónoma -después de Vitoria- que tomó la decisión de cerrar guarderías, colegios, institutos y universidades a partir de este miércoles 11 de marzo como medida preventiva de propagación del virus.

La presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso anunció las medidas excepcionales que se han comenzado a adoptar para tratar de contener el avance del coronavirus, como recomendar el teletrabajo.

El periodo establecido es de 15 días, sin embargo, tal y como ya informó el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, este plazo podría verse prorrogado si las circunstancias lo piden.