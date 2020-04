Gilead avanza en la carrera por curar el coronavirus tras presentar resultados "esperanzadores" de su antiviral

Desde que comenzó la epidemia, Gilead ha sido una de las farmacéuticas que tradicionalmente ha llevado la delantera en la carrera internacional por ser el primero en lograr un tratamientocontra el coronavirus. A principios del pasado mes de febrero, cuando todavía la idea de que el brote de Covid-19 llegase a nuestro país parecía algo muy lejano, el laboratorio estadounidense ya había puesto en marcha un ensayo clínico de un medicamento contra el Covid-19 en China.

El medicamento en cuestión, Remdesivir, ya había desarrollado años atrás por la compañía farmacéutica para tratar la epidemia de ébola. Al poco tiempo de probar este antiviral en varios pacientes, optaron por desarrollar varios ensayos clínicos a nivel mundial, tal y como adelantó este medio.

De acuerdo con los resultados preliminares de un análisis de 53 pacientes en Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón, el 68% de los pacientes tratados con Remdesivir mostró mejoría clínica. Se trata de pacientes con complicaciones graves de Covid-19, por lo que el uso del medicamento fue de uso compasivo. Los resultados se han publicado en 'The New England Journal of Medicine', una de las publicaciones científicas más prestigiosas.

En particular, los resultados del estudio establecen que el 64% de los pacientes necesitaban ventilación mecánica al inicio del estudio. Después de ser tratados con remdesivir, un 68% de los pacientes registró mejoras respiratorias. Más de la mitad de los pacientes con ventilación mecánica fueron extubados (57%) y casi la mitad de todos los pacientes (47%) fueron dados de alta del hospital después del tratamiento con remdesivir.

Mucho camino por delante

A pesar de lo prometedor de los resultados, que los propios autores del estudio señalan como "esperanzadores", desde la farmacéutica apuntan que los datos tienen sus limitaciones, por lo que se están realizando diferentes ensayos clínicos de Fase III para determinar más la eficacia del antiviral como posible tratamiento contra la Covid-19.

"Actualmente no existe un tratamiento probado para Covid-19. No podemos sacar conclusiones definitivas de estos datos, pero las observaciones en este grupo de pacientes hospitalizados que recibieron Remdesivir son esperanzadoras", explica en el texto el doctor Jonathan D. Grein, director de Epidemiología del Hospital Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles y autor principal del artículo.

Han sido muchos miembros de la comunidad científica apuntan a que los resultados tienen que cogerse con pinzas. Por un lado, porque el estudio en sí está financiado por la propia farmacéutica, una práctica habitual en el sector, pero que para muchos científicos es información a tener en cuenta.

Por otro lado, según apunta en declaraciones a BloombergStephen Evans, profesor de farmacoepidemiología de London School of Hygiene & Tropical Medicine, los datos son "extremadamente díficiles de interpretar". "Existen datos que sugieren que el medicamento puede ser eficaz, pero a día de hoy no sabemos qué podría haber pasado a esos pacientes de no haber sido tratados con el medicamento", señala Evans.