El jefe de Cirugía del Complejo Hospitalario de La Coruña: "La presión es altísima"

Preocupación en Galicia por el imparable aumento de contagios de coronavirus y su impacto en los hospitales. Desde centros como el Complejo Hospitalario A Coruña (CHUAC) admiten que la tensión es muy alta. "Si el colapso es no poder funcionar de forma normal, hace días que estamos colapsados", indica aVozpópuli el doctor José Noguera, jefe del Servicio de Cirugía, que, alerta, la presión de la UCI "es altísima". Pese a ello, asegura que, con enorme esfuerzo, están consiguiendo mantener las cirugías urgentes y oncológicas.

Según datos de este viernes de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidade el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 22.124, de los que 5.912 son del área de La Coruña, 2.009 de Lugo, 2.989 de Ourense, 2.246 de Pontevedra, 3.799 del área de Vigo, 3.373 en la de Santiago y 1.796 del área sanitaria de Ferrol.

Del total de pacientes positivos, 210 están en UCI, 1.121 en unidades de hospitalización y 20.793 en domicilio. La Coruña es el área sanitaria con más presión asistencial: este viernes se han alcanzado 69 pacientes críticos (diez más) ingresados en las unidades de intensivos y 321 pacientes en planta (once más).

Un enorme esfuerzo

El doctor Noguera explica que están consiguiendo mantener las intervenciones urgentes, no las ordinarias de lista de espera. "Si las hubiéramos cancelado, sería un gran nivel de bloqueo y, antes, habría que tomar muchas otras medidas. En el día a día no puedes dejar de atender nunca una peritonitis o un sangrado", añade el especialista a este digital.

Eso sí, asegura, que lo están haciendo "con un esfuerzo adicional tremendo" y en un contexto en el que hay parte de quirófanos o camas de reanimación "reservadas por si acaso". El retrato que dibuja del hospital coruñés es el de un centro "con muy poco margen de maniobra. Necesitaríamos tener alrededor de un 20% de camas libres para trabajar correctamente".

Drama en la UCI

El jefe del Servicio de Cirugía muestra especial preocupación por las camas de UCI. "De camas de intensivos estamos muy mal. Antes de la pandemia, en lo que se considera UCI clásica, eran unas 35. Pero en este momento manejamos el dato como de 55/60 camas. Se han doblado porque estamos utilizando las camas de Reanimación u otras camas de intensivos que se usaban para otros servicios. Todos los hospitales hemos aprendido a doblar. Si seguimos el ritmo, en 48/72 horas llenamos seguro. La presión de la UCI es altísima", precisa.

El hospital es como un chicle que se va estirando. El sistema organizativo clásico no sirve", indica el doctor Noguera.

¿Está el centro colapsado?. El médico dice que es un término subjetivo y que, si por colapsar, se entiende que el complejo hospitalario no puede atender con normalidad, "hace días que estamos colapsados. Otra cosa es que de momento tengamos dónde poner a los pacientes. El hospital es como un chicle que se va estirando. El sistema organizativo clásico no sirve", indica el doctor Noguero.

Cuando se le pregunta si imaginaba que el centro sanitario volviese a vivir una situación de tensión semejante, el médico afirma contundente: "No, pero se repite la historia. Somos muchos los que opinamos que esto es peor que lo que vivimos en el pasado, no sabemos si es porque conocemos los resultados anteriores o porque aquello nos vino de nuevas y ahora lo ves con más malos ojos. La sensación que tenemos es de más presión por revivir todo aquello, que fue muy duro. No es tanto el cansancio físico, que lo hay también, es sobre todo el mental de pasar otra vez por esta experiencia".