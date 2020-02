La Embajada china en España denuncia discriminación: "El enemigo es el coronavirus, no los chinos"

El encargado de Negocios de la Embajada china en España, Yao Fei, ha hecho un llamamiento contra la discriminación que sufren los ciudadanos chinos en nuestro país a raíz del brote de coronavirus surgido en la ciudad de Wuhan. Fei ha subrayado que "el enemigo" es el virus, no la población china.

"El enemigo es el coronavirus, no los chinos", ha afirmado durante una rueda de prensa este martes el encargado de Negocios, que ejerce como embajador accidental hasta que sea nombrado un nuevo responsable de la delegación diplomática del gigante asiático en España.

En este contexto, Yao ha subrayado que el brote del nuevo coronavirus "no tiene pasaporte" y ha hecho un llamamiento a no discriminar a los ciudadanos chinos o asiáticos por este tema. "No existe una razón para ver a todos los asiáticos como casos sospechosos", ha indicado.

Yao ha contado que la Embajada ha recibido "quejas de algunos ciudadanos chinos" que han sentido discriminación por el brote del coronavirus y ha destacado que las autoridades españolas han transmitido a la legación diplomática el rechazo a este tipo de actitudes, una respuesta que ha definido como "muy positiva". Además, ha recalcado que se trata de unos "casos aislados". "Los chinos han sido muy bien tratados, con tolerancia", ha añadido.

En ese sentido, el representante del Gobierno chino en España ha hecho hincapié en que, desde el 1 de febrero, son más los casos de pacientes de coronavirus que se curan que los que terminan falleciendo como consecuencia de la enfermedad. "Es una señal positiva", ha afirmado, para después señalar que corresponde a los científicos y los "expertos" determinar cuándo el brote ha entrado en su recta final o en una curva descendiente de casos.

Acusa a EEUU de sembrar el pánico

El representante chino ha subrayado los esfuerzos que está realizando Pekín para ganar "la batalla" contra el coronavirus y ha subrayado la política de "completa transparencia" que han aplicado las autoridades en este escenario. "Todos los chinos en China y en el exterior están trabajando muy unidos en esta lucha histórica que tenemos contra el coronavirus", ha destacado, tras confirmar el balance de 425 muertos y más de 20.000 personas afectadas por el virus.

Además, ha acusado al Gobierno de Estados Unidos de estar sembrando "el pánico" en relación al brote del nuevo coronavirus al haber sido el primer país en retirar al personal de su Consulado en Wuhan, en evacuar a sus compatriotas y en adoptar restricciones de viaje a China y de entrada a ciudadanos procedentes del gigante asiático.

Necesitan otro hospital

Yao ha subrayado los esfuerzos y la "determinación" del Gobierno y el "pueblo" de China en la lucha contra el brote y ha destacado el hecho de que se hayan construido en Wuhan dos hospitales para tratar a afectados por el virus en solo "diez días", con capacidad para "2.000 camas".

Ante la pregunta de si estos dos hospitales son suficientes para atender a una cifra tan elevada de personas contagiadas con el coronavirus en Wuhan, Yao ha dicho que esas plazas "no son suficientes" pero que las autoridades están utilizando todos los hospitales disponibles en la región y en otras ciudades para atender a las personas contagiadas. "Hacemos unos esfuerzos sin precedentes", ha resaltado.

Además, ha destacado que el índice de mortalidad de este brote de coronavirus se sitúa en el 2% del total de casos, "muy inferior a la del SARS", y ha contrapuesto estos datos con las últimas cifras de la gripe en Estados Unidos, con 13 millones de personas afectadas en la campaña 2019-2020, 6.600 personas y 120 "infectados hospitalizados".

Eliminarán la venta de animales salvajes

Yao ha admitido que el brote de coronavirus tendrá "un impacto muy considerable" en la economía de China pero se ha mostrado convencido de que el gigante asiático seguirá con su "continuo desarrollo económico". También ha reconocido que habrá un "impacto temporal" en las relaciones comerciales entre España y China pero ha subrayado que las mismas seguirán con su tendencia al alza.

Preguntado sobre si China ha fallado a la hora de acabar con los negocios de venta de carne de animales para consumo humano, el encargado de Negocios ha dicho que las autoridades chinas siguen apostando por "eliminar al 100% este negocio ilegal de animales salvajes" y seguirán destinando esfuerzos a este objetivo.

Por último, sobre los avances para conseguir una vacuna contra el coronavirus, ha indicado que parece que hay una "competición internacional" por conseguir desarrollar la vacuna y ha garantizado que China está dedicando esfuerzos a este respecto sin que todavía se pueda poner una fecha exacta para este remedio.