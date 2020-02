Radiografía del cáncer en España: ¿cuáles son los tumores más frecuentes?

El cáncer sigue siendo uno de los mayores desafíos sanitarios a nivel global. De acuerdo con el informe anual de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), durante 2020, sólo en España se diagnosticarán más de 277.000 nuevos casos. La única buena noticia es que apenas ha aumentado en comparación con 2019.

Según apuntan desde la SEOM, el número de cánceres que se diagnostican en nuestro país lleva décadas creciendo por diversos motivos. El principal es el envejecimiento de la población, ya que la edad juega un importante papel a la hora de desarrollar esta enfermedad, sumada a la exposición de lo que desde la asociación denominan como "factores de riesgo": el tabaco, el alcohol o la obesidad.

No obstante, que aumenten el número de casos diagnosticados no es siempre algo negativo. En el caso del cáncer de mama, especialmente, ha aumentado la cifra gracias al aumento de los programas de detención precoz. "De hecho, si los programas de detección precoz son adecuados, deberían conducir a un aumento del número de casos pero también una reducción de la mortalidad", señalan.

¿Hay diferencias entre hombres y mujeres?

Sí las hay. La incidencia del cáncer es más agresiva entre los hombres que entre las mujeres. De media, de acuerdo con datos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) uno de cada dos hombres serán diagnosticados de cáncer a lo largo de su vida, mientras que en el caso de las mujeres, la proporción baja a una de cada tres mujeres. No obstante, de acuerdo con el último informe de la SEOM, se estima que de cara a 2020 la incidencia del cáncer entre mujeres suba un 1%, después de años bajando.

La mortalidad cada vez es menor

Mientras que el número de diagnósticos de cáncer no hace más que crecer, la enfermedad es cada vez menos mortal. De acuerdo con el informe ‘Comparator Report on Cancer in Europe 2020’, un estudio realizado por el Instituto Sueco de Economía de la Salud por encargo de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA), la mortalidad por cáncer en Europa ha bajado significativamente en los últimos años.

Mientras que 1995 y 2018, la incidencia de casos por esta enfermedad ha aumentado casi un 50% -pasando de 2,1 millones a 3,1 millones en la Unión Europea-, la mortalidad sólo lo ha hecho en un 20% -de 1,2 millones en 1995 a 1,4 millones en 2018. El informe achaca este aumento de la supervivencia a tres factores: los avances en el diagnóstico, los programas preventivos de detección y, sobre todo, los nuevos tratamientos disponibles en estos últimos 20 años.

¿Cuál es el cáncer más común?

En España, en 2020 el tipo de cáncer más diagnosticado será el de colon, con más de 44.321 nuevos casos en nuestro país durante 2020. Le siguen el cáncer de próstata, con más de 35.000 nuevos casos al año, el de mama y por último, el de pulmón, con casi 30.000 anuales. No obstante, a nivel mundial el de colon ocupa el tercer lugar, por detrás del cáncer de pulmón y el de mama, que son los dos más diagnosticados.

En el caso del de colon, es un tipo de tumor mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Se estima que los varones superarán los 26.000 casos, mientras que las mujeres alcanzarán los 18.000. Al contrario de lo que ocurre con otro tipo de tumores, en el caso del cáncer de colon -o cáncer colorrectal- más del 60% de los pacientes que lo padecen logran sobrevivir al menos 5 años.

Llama especialmente la atención que aunque el cáncer de próstata sólo afecta a los hombres, de acuerdo con los datos de la SEOM será el segundo más diagnosticado en España. No obstante, es uno de los tumores que cuenta con una tasa de supervivencia más elevada, superior al 90%.

¿Cuál es el cáncer más mortal?

El cáncer de pulmón es el tipo de tumor más letal, además de ser uno de los más diagnosticados, con más de 29.000 nuevos casos estimados para 2020, de acuerdo con datos de la SEOM. Le siguen en mortalidad el cáncer de páncreas y se

Los tumores de pulmón suponen el 18,4% de las muertes por cáncer a nivel mundial, a pesar de que no son el más diagnosticado. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que más de 1,8 millones de personas mueren al año por culpa de este tipo de tumores.

Sólo un 13% de los hombres diagnosticados con cáncer de pulmón consiguen sobrevivir después de que aparezca la enfermedad. En el caso de las mujeres, el porcentaje es algo más alto, pero sigue sin ser alentador: un 18% sobreviven.

De hecho, de acuerdo con los datos proporcionados por la SEOM, la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres ha sido la única que ha crecido durante el último año. La explicación es bastante sencilla, y está, como es obvio, relacionada con el consumo de tabaco.

Fumar sigue siendo la principal causa de cáncer de pulmón. En los años 70 y 80, las mujeres comenzaron a fumar en masa, disparando las tasas del consumo de tabaco, unas mujeres que a día de hoy se encuentran en población de riesgo, al tener de media más de 65 años.

Uno de cada dos ensayos clínicos son para oncología

Uno de cada dos ensayos clínicos promovidos por las compañías farmacéuticas innovadoras se centran en el área oncológica, según datos proporcionados por la patronal farmacéutica española, Farmaindustria. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha cerrado 2019 con 309 autorizaciones de ensayos clínicos para cáncer.

Además, hay más de 1.800 nuevos medicamentos en desarrollo para estas patologías en el mundo que también se deben a las compañías farmacéuticas. A nivel mundial, de acuerdo con datos de la consultora EvaluatePharma, el 40% de la inversión en I+D que hace la industria farmacéutica se destina a desarrollar medicamentos contra el cáncer, que sigue siendo su principal foco.

En España, la inversión pública en fármacos contra el cáncer ascendió a 1.862 millones de euros, de acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad, una cifra que supone un 10% del gasto farmacéutico público.