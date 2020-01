Coronavirus: guía para evitar el contagio y la desinformación

El coronavirus 2019-nCov se ha convertido sin duda en uno de los temas más comentados de este mes de enero. Desde que comenzaron a sucederse informaciones sobre el mismo, que ya se ha cobrado la vida de 213 personas en China, la desinformación y la falta de conocimiento sobre esta nueva información ha llenado las redes, generando cierto alarmismo entre los españoles.

Son muchas las respuestas a responder. ¿Cómo se contagia este virus? ¿Cuál es el riesgo de que llegue a España? ¿Qué ocurre con los españoles en Wuhan? ¿De dónde surge? ¿Realmente es tan letal cómo parece? ¿Qué significa que la OMS haya declarado la emergencia sanitaria mundial? En esta guía vamos a intentar contestar a algunas de ellas para poner en contexto la realidad de esta nueva enfermedad.

¿Qué es un coronavirus?

Lo esencial es empezar por el principio. Los coronavirus son una familia de virus respiratorios responsables del síndrome respiratorio agudo severo (SARS), cuya epidemia dejó casi 700 muertos en China hace casi 20 años. Su nombre es una referencia al aspecto que ofrecen al ser observados bajo un microscopio: cuentan con una especie de corona o halo formado por las esporas que salen de su forma principal.

Lo que diferencia a los coronavirus de los virus normales -entre muchas otras cosas- es que se transmiten de manera muy limitada entre los humanos y que, a pesar de que fueron descubiertos en los años 60, todavía no se sabe cuál es su origen concreto. Por otro lado, se trata de un virus presente tanto en humanos como en animales. A pesar de que la transmisión entre humanos no es común, es más que posible. 2019-nCoV es el nombre provisional que le han dado las autoridades chinas.

¿Cuáles son sus síntomas?

Los coronavirus afectan principalmente al tracto respiratorio -especialmente los pulmones- y pueden causar una enfermedad grave y, en algunos casos, la muerte. Los principales síntomas son más intensos que una gripe, con fiebre, dolor, malestar general y problemas respiratorios. Si presenta este tipo de síntomas y no ha estado en contacto con nadie que haya pasado por Wuhan, no se alarme, lo más probable que es simplemente tenga gripe. En cualquier caso, ante la duda, acuda a su médico.

¿Cómo se transmite?

El virus se transmite por las "gotillas" de líquido que echamos cuando estornudamos o tosemos. Por eso siempre se recomienda toserse en el codo, el uso de mascarillas y lavarse las manos con frecuencia. No obstante, es muy importante señalar que sólo se puede contagiarse de este coronavirus si se entra en contacto con alguien que haya estado en Wuhan o haya entrado en contacto con alguien en Wuhan.

La contagiosidad de un virus se mide con el número básico de reproducción, llamado Ro, que indica el número medio de personas que resultan infectadas por cada enfermo durante una epidemia. El nuevo coronavirus tiene un Ro de 2,2, según un primer estudio presentado The New England Journal of Medicine. Esto significa que tiene una contagiosidad similar a la de los virus de la gripe.

En España, se han agotado las mascarillas en la mayor parte de las farmacias, pero es importante tener en cuenta que no se debe a que se haya desatado el pánico entre la población española, sino porque son muchos los ciudadanos chinos residentes en nuestro país que están haciendo acopio para enviarlas de vuelta a China, donde hay escasez.

¿Cuántos afectados hay por el momento?

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por la Comisión de Salud de China, 213 personas han muerto en el país por el brote del nuevo coronavirus, mientras que la cifra de afectados supera los 9.900 casos, repartidos en un total de 24 países por el momento.

Es importante tener en cuenta que el grueso de los afectados (9.782 personas) se han registrado en China. Todas las víctimas mortales, por el momento, también se han producido en ese país, pero preocupa enormemente su expansión en otros países, que no hace más que crecer. Alemania acaba de confirmar el primer contagio en un niño, en la provincia meridional de Baviera.

¿Hay casos en España? ¿Cuál es el nivel de riesgo?

En España se han estudiado varios casos, pero por el momento, todos han dado negativo. Según ha informado este viernes Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, se están analizando cinco posibles casos de contagio en La Gomera.

Desde Sanidad mantienen que el riesgo de coronavirus en España "sigue siendo bajo", por lo que han hecho un llamamiento a la calma. "Hay indicios que podrían cambiar, pero el coronavirus sigue sin ser excesivamente transmisible. Creemos que España no va a tener muchos casos más allá que algún caso aislado. Tenemos que trabajar en todos los escenarios posibles", ha apuntado este viernes Simón.

¿Cómo surgió?

Wuhan es una de las ciudades comerciales más importantes del este de China, con más de 11 millones de habitantes. Fue el gobierno regional de esta ciudad el que identificó por primera vez, a finales de diciembre, que cientos de personas estaban siendo tratadas por una patología desconocida hasta el momento.

La mayor parte de los casos apuntan al Mercado de Marisco de Huanan, donde además de pescado también se venden pollos vivos y carne de animales exóticos. Por el momento, se cree que el origen del virus puede estar relacionado con el contacto con estos animales. No obstante, se han registrado casos de personas que en ningún momento estuvieron en dicho mercado, por lo que es posible que el origen del brote también se encuentre en otro punto de la ciudad.

Por el momento, se sigue intentando determinar qué animal, en contacto con humanos, ha podido ser el origen del nuevo coronavirus. Según un estudio publicado en el Journal of Medical Virology, el origen de la ya conocida como "neumonía de Wuhan" podría ser la mezcla de un virus originario de los murciélagos mezclado con otro de origen desconocido que había entrado en contacto con esas dos especies de serpiente, dando lugar a una posible mutación.

¿Es muy letal?

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la mortalidad del nuevo coronavirus se encuentra entre el 1,5% y el 2%, aunque todavía hay que hacer seguimiento. Para introducirlo en contexto, el coronavirus de Wuhan es menos agresivo que sus 'familiares'.

La epidemia de SARS en 2003 provocó la muerte de 800 personas y ha infectado a unas 8000 con una tasa de mortalidad en torno al 10%. El MERS, todavía activo pero geográficamente contenido en la península Arábiga, ha infectado a cerca de 2500 personas con más de 850 casos fatales con una mortalidad del 35%.

No obstante, todavía es muy pronto para determinar su tasa de mortalidad. De los 5.997 casos confirmados en China hasta el 29 de enero, un 21% han sido graves y un 2,2% han fallecido. Para hacernos una idea, la gripe mata a más de 1.000 personas al año sólo en España. El principal peligro que ofrece el coronavirus es que, al ser una patología nueva, todavía no cuenta con vacuna.

¿Qué significa la emergencia sanitaria de la OMS?

Este jueves, después de varias reuniones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió declarar la emergencia sanitaria internacional ante la rápida expansión de este nuevo coronavirus.

La medida no tiene otro objetivo que mejorar la coordinación sanitaria entre todos los países afectados, con el objetivo de desarrollar unos protocolos homogéneos en materias como el tratamiento o la cuarentena. Además, busca apoyara los países menos desarrollados y con menos recursos para que puedan detener sus casos. Por último, supone una llamada a la comunidad internacional para que acelere el desarrollo de vacunas y tratamientos.

¿Entonces no podemos viajar a China?

A pesar de la alerta sanitaria, la OMS ha estimado que en este caso, no hay razón para limitar los viajes, el comercio con China ni los movimientos de personas, aunque el origen del nuevo coronavirus se encuentre en este país.

No obstante, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han emitido una serie de recomendaciones. La más importante es la de no viajar a la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, n visitar la ciudad, que se encuentra en cuarentena. Por otro lado, cada vez son más las aerolíneas que han cancelados los vuelos a China, como Iberia o British Airways.