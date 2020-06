Madrid propondrá al Gobierno de Sánchez que reduzca el IVA de las mascarillas al 4%

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha avanzado este lunes que propondrá esta semana en el Consejo de Gobierno solicitar al Gobierno central que reduzca el IVA de las mascarillas del 21 al 4%.

Así lo ha anunciado Aguado en una entrevista con 'Onda Madrid', ya que debido a que "el virus todavía no se ha ido" se van a tener que seguir comprando mascarillas y geles "durante muchos meses".

"Por eso, le voy a proponer a la presidenta y al resto de consejeros esta semana que instemos al Gobierno de España a que la venta de mascarillas sufra una reducción en el IVA del 21 al 4%", ha sostenido.

Una vez más, el vicepresidente regional ha vuelto a apelar a la responsabilidad individual durante el proceso de 'desescalada' y "no perder el respeto al virus" porque aún "la batalla" no se ha ganado ya que "no hay ni vacuna ni medicina" y hay que tomar medidas en autoprotección con mascarillas, distanciamiento social y lavado frecuente de manos.

Preocupado por la apertura de Barajas

Por otro lado, Aguado se ha mostrado preocupado por la apertura "sin ningún tipo de restricción, ni medidas de higiene ni de control" del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central establezca un plan.

"Barajas es el principal foco de entrada del virus en la Comunidad y no entendemos cómo en tres o cuatro meses se vuelve a abrir sin ningún tipo de restricción, ni de medida de higiene ni de control a priori que sepamos. Pedimos un plan que nos garantice que las personas que llegan a España han pasado las pruebas en sus países o aquí en tierra hacerles algún tipo de prueba", ha solicitado Aguado.

Pese a que el 21 de junio decaiga el estado de alarma, en la Comunidad no va a haber "una realidad sin restricciones"

Para el vicepresidente autonómico, España es un destino "importante" de llegada de turistas y no quiere que se eche "por tierra" todo lo que han logrado durante estos meses. Sí ha reconocido que es necesario poder "romper esas burbujas" y empezar a moverse "libremente", que es una "buena señal" que ya se puedan mover entre comunidades y que llegue a Madrid gente de otras regiones pero "hay que hacerlo con seguridad".

Aguado también ha asegurado que pese a que el 21 de junio decaiga el estado de alarma, en la Comunidad no va a haber "una realidad sin restricciones" y que ya están trabajando cómo va a ser esa vuelta a la normalidad que será seguramente por fases.

Algunos sectores tendrán más restricciones, como los locales de ocio nocturno, discotecas y salas de baile, con las que tienen que ser más precavidos y el resto de sectores irán recobrando la normalidad de forma gradual.