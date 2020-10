Los sanitarios de Ceuta y Melilla: "O se doblega la curva, o vamos al colapso"

Preocupación extrema en Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas cuya sanidad depende del Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), en la segunda oleada del coronavirus. Las cifras de incidencia acumulada en los últimos 14 días no difieren mucho de las Madrid. Tanto que Melilla ya ha pedido al Ministerio de Defensa que monte un hospital de campaña junto a su Hospital Comarcal y, desde Ceuta, con el 41,18% de las plazas ocupadas por enfermos de covid-19, por delante del resto de las comunidades, se denuncia que en breve se quedaran con sólo tres intensivistas de los cinco que había. "La situación es crítica", denuncian desde ambas ciudades a Vozpópuli.

El Ministerio de Sanidad aboga por establecer restricciones en los municipios que superen una tasa de incidencia acumulada de más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En Melilla, a fecha de 15 de octubre y según datos facilitados este jueves mismo por la ciudad autónoma, con 38 nuevos positivos y 16 pacientes curados, hay 661 casos activos de coronavirus. Los acumulados, con diagnóstico PCR, son 1.504. En el hospital, hay 26 pacientes ingresados, uno en la UCI. Desde el inicio de la pandemia, se han realizado 15.570 PCR y 12.850 pruebas rápidas.

El consejero de Salud Pública de la ciudad autónoma, Mohamed Mohand (PSOE), anunciaba el miércoles una serie de medidas para intentar frenar la expansión del virus. Entre otras, el cierre total de locales de hostelería desde las doce de la noche del próximo domingo 18 de octubre para intentar controlar la situación al rozar ya los 700 contagiados. Las autoridades también han reducido de diez a seis personas las reuniones en grupo, han cancelado todos los eventos culturales y sociales y limitan el horario del comercio hasta las 20.00.

El envite de la segunda ola en Melilla

"La primera ola, con el cierre del puerto y el aeropuerto, nos rozó. Estuvimos tres semanas a cero. Pero, esta segunda, nos está dando de lleno. Todo ha empezado a partir de finales de julio, con los casos importados. Así que, cuantas más restricciones, mejor. La población aquí es muy poco cumplidora de las medidas. O doblegamos la curva, o vamos al colapso", señala a Vozpópuliel presidente del Sindicato Médico de Melilla,Leopoldo Rodríguez del Prado, médico de Urgencias en el Hospital Comarcal de la ciudad.

En la primera oleada, añaden desde CCOO Melilla, del 14 de marzo al 21 de junio, la ciudad autónoma tuvo apenas 130 infectados y dos fallecidos. A 15 de octubre, recuerdan, hay 661 casos activos "y vamos por 9 personas fallecidas. Para la población de Melilla (en torno a 85.000 habitantes) es muchísimo".

A un paso del colapso

A nivel hospitalario, Rodríguez del Prado indica que todavía no se puede hablar de saturación. Explica que hay una razón añadida y es que, en la ciudad autónoma, la media de edad de la población está por debajo de la nacional y los pacientes que ingresan son jóvenes, con sintomatología leve. Sin embargo, precisa, en las últimas semanas, en Urgencias, han notado que el goteo de pacientes covid es constante.

Entre los que ingresan con sospecha de infección (luego confirmada o descartada por PCR) y quienes dan positivo, una media de diez enfermos diarios, precisa. El colapso es mayor en estos momentos, continúa, en los centros de salud. Los tiempos de espera para la realización de PCR o consultas, "se han disparado". Así que, insiste el médico, lo preocupante es la incidencia de casos.

"Nosotros dependemos de nuestros medios, la frontera está cerrada. Todo lo que se ha podido hacer se ha hecho", añade al tiempo que explica que el director territorial del INGESA, Omar Haouari, ha pedido al Ministerio de Defensa que se instale un hospital de campaña al lado del Hospital Comarcal. Asimismo, está previsto convertir la Residencia de Estudiantes en un centro sanitarizado para pacientes positivos -tipo hotel- y hay un ala de la Residencia de Mayores -que dispondría de 20 camas para pacientes agudos- que está a disposición del INGESA. "Son medidas preventivas", señala Rodríguez del Prado.

La situación en el hospital es crítica, según CCOO

Desde CCOO, muestran una visión más pesimista. La situación en el Hospital Comarcal, indican, es "crítica" asegura a Vozpópuli Francisco López Fernández, secretario general del sindicato en Melilla y presidente de la Junta de Personal, cuando se le pregunta por los momentos que vive la asistencia hospitalaria de la ciudad. Falta personal y faltan camas, denuncia.

"Nos estamos quedando sin camas. Uno de los requisitos para no estar confinados, es la ocupación en UCI. Actualmente no llegamos al 35%, pero lo hemos estado rozando. Estábamos en el 33 hasta el lunes que falleció un paciente y otro salió a planta", detalla. Melilla estaba, con datos del miércoles del Ministerio de Sanidad, en el 8,33%, muy por debajo de la media nacional (18,76%). Su hospital cuenta con 12 camas de críticos.

En total, en el Comarcal, añaden las mismas fuentes, hay 161 camas con capacidad para 168 pacientes; 25 están ocupadas por pacientes covid dispersos en diferentes plantas del centro sanitario. CCOO critica que ese es uno de los problemas: no disponen de una zona pre-covid para aislar a los sospechosos de padecer la infección. "Los metemos en plantas normales, como trauma o cirugía. Cuando se hace una PCR, porque la piden las enfermeras, si da positivo, tienes a toda una planta contaminada", apuntan.

Falta de equipos de protección

Se quejan, también, de que no se los proporcionan todos los equipos de protección que precisarían: "Se nos da una FFP2 que te dura para tres turnos y te dicen que te protejas por encima con una mascarilla quirúrgica. De hecho, hay varios profesionales del hospital aislados". Y apuntan otro dato. Como en Ceuta, la ciudad no tiene posibilidad de derivar a pacientes a otros centros sanitarios. Porque sólo hay una clínica privada sin capacidad quirúrgica.

A CCOO tampoco le convence la posible instalación de un hospital de campaña. Preguntan con qué personal se va a dotar. "Se habla como la panacea, pero hay pocos profesionales de sanidad militar y obviamente no pueden con todo", señala Francisco López. Cita el ejemplo de cuando, a finales de marzo, Defensa envió el buque de asalto anfibio Galicia para desplegarse en Melilla como barco hospital a causa del colapso sanitario. "Llegó sin suficiente dotación de personal", agrega, pese a que disponía de 300 camas.

En septiembre, Melilla ya estaba "fuera de control"

El pasado 15 de septiembre, el Colegio de Médicos de Melilla enviaba un comunicado en el que advertía que la situación estaba "fuera de control". En aquellas fechas, había una incidencia acumulada de 185 nuevos casos semanales/100.000 habitantes -tasa claramente superior a la media española en esos días- y la UCI melillense presentaba una ocupación del 57% de las camas previstas para covid.

Cifras que, según los médicos melillenses, ya apremiaban a aplicar todas las medidas necesarias "para evitar el desastre" y que pasaban por haber realizado una restricción de la actividad social fuera del ámbito o núcleo familiar; considerar la transgresión de las normas de seguridad como un delito contra la Salud Pública o aumentar la vigilancia activa de espacios públicos y evitar cualquier tipo de aglomeración.

"Pedimos respeto del INGESA, simplemente. No somos un número. Sabemos que Ceuta y Melilla importan un carajo...pero pedimos respeto, somos profesionales como la copa de un pino", dicen desde CCOO

Desde CCOO inciden en que el colapso que puede vivir la ciudad tiene un problema estructural: la falta de personal sanitario. "Aquí vivimos en una jaula de oro. La gente no viene, se va fuera. Normal si te ofrecen contratos temporales sin estabilidad", indica López.

Por eso, cuando se les pregunta qué dirían si este viernes tuvieran posibilidad de acudir a la entrega del Premio Princesa de Asturias de la Concordia en Oviedo a los sanitarios que han combatido la covid en primera línea, aseguran: "No vivimos de los premios. En Melilla, no hemos percibido ninguna gratificación por nuestro trabajo. Pero sí pedimos tener compañeros trabajando con nosotros", apunta López. "Pedimos respeto del INGESA, simplemente. No somos un número. Sabemos que Ceuta y Melilla importan un carajo...pero pedimos respeto, somos profesionales como la copa de un pino", zanjan.

Ceuta, sin test de antígenos

Desde Ceuta, Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos, indica que las cosas no van mejor. Es más, en conversación con Vozpópuli, lanza una petición: que el ministro Salvador Illa acuda a la ciudad a conocer de primera mano la situación que atraviesa. "Le pedimos audiencia hace dos meses para hablarle de primera mano y nos ha dicho que tiene la agenda completa y lo lamenta. Creo que en estas circunstancias tan preocupantes y teniendo en cuenta que el Ministerio solo tiene dos hospitales dependientes de él, que son Ceuta y Melilla, sería necesario que viniera y hablara con los médicos".

"A diferencia de una comunidad autónoma que cuenta con una red hospitalaria, nosotros tenemos un solo hospital -recuerda que el Hospital Militar se cerró- con carencia de médicos y tres centros de salud y somos una ciudad española en África. No pertenecemos a Andalucía, aunque la tengamos enfrente, somos territorio INGESA y tenemos una idiosincrasia diferente", añade Roviralta.

Las UCI, llenas

Preocupan especialmente las UCI. El Sindicato Médico de Ceuta ha exigido al INGESA "medidas urgentes" ante su "insostenible situación". Las siete camas de las que dispone el Hospital Universitario están llenas. De hecho, esta ciudad es la que, según los datos del ministerio, tiene las cifras de ocupación de UCI más altas de España, por delante de Madrid.

Enrique Roviralta aporta más detalles: las camas estructurales de UCI están cubiertas con enfermos covid. Además, añade hay otra docena de camas en el área de Reanimación para pacientes críticos sin coronavirus. Si siguen llegando pacientes positivos, deberían ocupar esos puestos y los otros enfermos tendrían que acabar en las camas de Cirugía Mayor Ambulatoria, que es donde actualmente se hace la reanimación. Incluso, asegura que la escasez de camas de críticos es tal que "ahora quieren habilitar como box de UCI los quirofanillos para marcapasos que son una antesala".

Añade otra polémica reciente. Los manuales de los últimos respiradores que ha adquirido por el INGESA para el hospital están en chino, tal y como hoy recoge El Faro de Ceuta. "No sabemos ni cómo los han comprado y pediremos explicaciones. La clave es que, en todo, dependemos del Ministerio de Sanidad. Pero se supone que tienen que ir con marcado CE", añade.

Déficit crónico de médicos

Y, por supuesto, se queja del déficit crónico de médicos en la ciudad autónoma. El ejemplo de la UCI del Hospital universitario es muy ilustrativo: "En activo ahora mismo hay cuatro médicos intensivistas; en unos días, una compañera se marcha a la Península y nos quedamos con tres. Sin que haya intensivistas que quieran venir a trabajar aquí. Si, como dice el INGESA, en un plan de contingencia, sería capaz de contar con hasta 40 camas de UCI, ¿con tres intensivistas?. Que me lo expliquen".

A Roviralta le preocupan los datos de Ceuta. Se están detectando "muchos brotes familiares", asegura, y no se están haciendo controles en las entradas y salidas, por mar y aire, de la ciudad. Además, asegura que no han llegado los test rápidos de antígenos "lo que supone que en Urgencias los pacientes pasen horas esperando para saber si son positivos".

Desde la formación política Caballas explican a Vozpópuli que Ceuta es "la región del país con menos PCR, pero una de las que tiene los indicadores de contagios más problemáticos de las últimas semanas. Esas pruebas se están demorando y se está descartando a personas que no tienen fiebre. Si tienes síntomas compatibles y no tienes fiebre, te ordenan aislamiento durante diez días y punto".

Según los últimos datos actualizados por la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación en Ceuta se han detectado 13 nuevos positivos y se han confirmado 14 nuevos curados. En su hospital hay 16 personas ingresadas (7 en UCI) y los casos activos ascienden a 226.