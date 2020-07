La falta de rastreadores provocó el descontrol del brote de Lérida

Cataluña no cuenta con suficientes rastreadores para hacer el seguimiento de los contactos de los casos de coronavirus detectados en la comunidad. La situación es especialmente preocupante en Lérida. En las últimas 24 horas, se han sumado 116 nuevos casos en la comarca del Segrià, según los datos facilitados este lunes por el Departamento de Salud de la Generalitat. Sin embargo, la provincia solo cuenta con "uno o dos" profesionales contratados para el seguimiento de los contactos, según ha podido saber Vozpópuli.

Una de las primeras en elevar la voz de alarma sobre la falta de rastreadores en Cataluña fue la jefa de Medicina Preventiva y Epidemiológica del hospital Vall d'Hebrón, Magda Campins. En una entrevista el pasado domingo con RAC1, esta experta alegó que debería haber al menos 2.000 personas rastreando los contactos de los casos de covid-19 en la región cuando a día de hoy, hay tan sólo 150 personas.

Según datos oficiales, el total de casos positivos de covid-19 acumulados desde el inicio de la pandemia en Cataluña ascienden a 76.619, lo que supone 301 más que el domingo, de los que 43 son de la ciudad de Barcelona, y 140 corresponden a la Región Sanitaria de Lérida.

Los rastreadores, vitales para detener los brotes

La realidad es que los rastreadores, como bien han repetido hasta la saciedad desde el Ministerio de Sanidad, son esenciales para poder contener un brote a tiempo. Son los encargados de identificar a las personas que han estado en contacto estrecho con un caso positivo para que se aíslen durante 14 días y puedan hacerse una prueba en caso de presentar síntomas. Y lo más importante: son los responsables de garantizar que estos contactos cumplen con el aislamiento y no transmiten en el virus de esta contagiados.

En Cataluña, por ejemplo, ni siquiera se ha fijado una cifra mínima de rastreadores, una de las denuncias que ha hecho Campins. En países como Alemania, se ha establecido, desde el principio, que al menos se ha disponer de 25 de estos profesionales por cada 100.000 habitantes, un ratio que no se cumple en ningún lugar de nuestro país.Una de las quejas que hace esta experta ha sido la falta de iniciativa por parte de la Generalitat. Denuncia la falta de interés de la Generalitat, que podría haber hecho uso de farmacéuticos, enfermeros o estudiantes de Medicina, muchos de los cuales se ofrecieron formalmente al Ejecutivo regional. "Si se hubiera hecho así, “ahora ya podría haber unos 400 o 500 rastreadores e ir aumentando progresivamente la cifra si creciera los brotes, hasta contar con unos 2.000 profesionales”, explica.

Un contrato "indecente" con Ferrovial

Precisamente "lo más grave es que no hay suficientes rastreadores en toda Cataluña. En Lérida, tampoco. ¿Contratados?. Que yo sepa una persona o dos", señala a VozpópuliElena Motos, responsable de Sanidad de CCOO en la comunidad.

Eso, recuerda, pese a adjudicar un contrato por 17,7 millones de euros a Ferrovial por 182 profesionales por el que "todos los sindicatos nos echamos encima. Lo de Ferrovial dijeron que lo habían retrocedido, pero no es así y lo cierto es que, al menos en territorios, no se está haciendo el seguimiento ni por Ferrovial ni se está contratando a gente".

A comienzos del pasado mes de junio, sindicatos como Metges de Catalunya exigían a la Conselleria de Salud que revirtiera la decisión "indecente" de externalizar a Ferrovial el rastreo de los casos de coronavirus tal y como se había anunciado. El Gobierno catalán decidía externalizar en la empresa Ferroser, filial de Ferrovial, el trabajo de seguimiento telemático de contactos estrechos de nuevos casos

El sindicato tildaba de "insultante" la contratación de una empresa y que, por otra parte, Salud destinase 4,5 millones de euros a reforzar en verano los centros de Atención Primaria de la costa y los equipos con mayor presión de residencias geriátricas. El Gobierno autonómico anunciaba entonces que reforzaría la Atención Primaria de salud con la citada inversión y la contratación de 436 sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria y enfermería.

"Estamos en el limbo", dice CCOO

Tras la polémica desatada, a finales de junio, según información de la Agencia Efe, Ferrovial planteaba a la Generalitat la posibilidad de dejar en los "mínimos recursos administrativos" el contrato para el rastreo de contactos estrechos (del que se ocuparían unos 230 trabajadores) de los nuevos casos con la idea de volver a activarlo en un futuro si fuera necesario, y no ejecutar la indemnización que supondría la anulación del mismo.

"Están perdiendo toda la credibilidad que tenían, si es que tenían alguna", asegura Elena Motos, responsable de CCOO Sanidad

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, abría entonces la puerta a "modificar" esta decisión y rescindir el contrato con Ferrovial, pese a que ello implicaría el pago de sueldos y de una indemnización a la empresa adjudicataria por un importe que podría superar el millón de euros.

"No sabemos en qué situación está", indica Elena Motos a Vozpópuli. "Dicen que no saben. Que si sí, que si no. O que no saben como echarse atrás (imagino que hay multa). Pues si no echan el contrato atrás, que lo digan y Ferrovial se ocupe de los rastreos. Pero es que estamos en el limbo. Están perdiendo toda la credibilidad que tenían, si es que tenían alguna", añade.

El personal de vigilancia, sobrepasado

Desde Metges de Catalunya, también denuncian la falta de personal para hacer los rastreos de los casos de covid-19. Para el sindicato, el sistema de vigilancia epidemiológica está "sobrepasado" por la falta de rastreadores "que tienen que trabajar sobre el terreno para contener los brotes, por lo que el seguimiento de los focos de contagio, los casos positivos y de sus contactos es precario". Los médicos señalan que "no hay estructuras suficientes para hacer este control".

Mercè Pueyo, delegada del sindicato de Enfermería SATSE en el Hospital Arnau de Vilanova, insiste a Vozpópuli que no existen suficientes rastreadores y que, como dicen los médicos, están saturados. Cita el caso de una compañera que se quejaba de la carga de "trabajo brutal", de hasta 12 horas diarias, a la que añaden las pruebas en las residencias.

La falta de profesionales es tal, indica, que ayuntamientos de la comarca del Segrià, en las zonas donde ahora se está recogiendo la fruta, precisa Pueyo, están buscando a esos rastreadores "por su cuenta".