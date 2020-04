Ascenso y caída de Remdesivir, el antiébola que prometía ser el primer tratamiento contra la Covid-19

La pandemia de coronavirus está produciendo situaciones totalmente atípicas en la industria farmacéutica. El desarrollo de medicamentos, un proceso largo, costoso y que requiere años de investigación. Pero la crisis sanitaria mundial está obligando a cientos de investigadores, hospitales y compañías farmacéuticas a realizar ensayos a contrarreloj en un intento de encontrar un tratamiento contra el coronavirus.

Al igual que ocurrió hace unas semanas con la hidroxicloriquina, uno de los tratamientos estrella contra la Covid-19, Remdesivir, el antiviral de la farmacéutica estadounidense Gilead, ha pasado de ser uno de los fármacos más prometedores contra la pandemia a convertirse en un foco de dudas por parte de la comunidad científica.

Este medicamento, diseñado inicialmente para tratar el ébola, fue un pionero en muchos aspectos. Gilead fue una de las primeras compañías farmacéuticas en poner en marcha ensayos clínicos. A principios de febrero, cuando el coronavirus todavía era una enfermedad que sólo relacionábamos con China, Gilead empezó a comprobar la eficacia del Remdesivir en unos 270 pacientes en un hospital chino.

Fue uno de los primeros medicamentos utilizados con cierto éxito por los profesionales sanitarios chinos contra la Covid-19 y hace exactamente dos meses, el subdirector general de la Organización Mundial de la Salud, Bruce Aylward, asegurando que podría "ser el único tratamiento eficaz" contra la pandemia. De hecho, forma parte del ensayo clínico internacional SOLIDARITY de la organización, que sólo incluye a cuatro tratamientos.

Como consecuencia, durante los dos meses que han durado los ensayos clínicos, Gilead Sciences ha sido una de las compañías farmacéuticas que más ha ganado en Bolsa durante las últimas semanas.

No obstante, la situación a día de hoy es totalmente distinta. No sólo los resultados del ensayo clínico han resultado ser "no concluyentes", provocando una caída bursátil del laboratorio norteamericano, sino que las conclusiones del ensayo clínicos se filtraron "por error" por parte de la Organización Mundial de la Salud.

La OMS filtró los resultados

Cuando comenzó el ensayo clínico, en el que iban a participar en torno a 400 pacientes de varios hospitales en China, Gilead anunció que los resultados se publicarían este lunes, 27 de abril. No obstante, el pasado jueves aparecieron publicados en la web de la OMS, donde se podía leer que los resultados del ambicioso ensayo clínico "eran no concluyentes".

Desde entonces, la OMS ha reconocido su error y ha borrado el documento, pero el daño está hecho. Este viernes la farmacéutica se desplomaba en Bolsa y han tenido que ofrecer un comunicado ante el revuelo. Uno de los fármacos más prometedores del mercado contra el coronavirus falla en su primer ensayo.

De acuerdo con las capturas de pantalla que han trascendido en varios medios de comunicación norteamericanos, los resultados del estudio, en el que han participado un total de 237 pacientes apuntaban a que el antiviral de Gilead no mejora la condición de los pacientes contagiados por la Covid-19 ni reduce la presencia del patógeno en su sangre. De hecho, el medicamento produjo efectos secundarios significativos en algunos de ellos.

Después de un mes de tratamiento, el 13,9% de los pacientes que recibieron Remdesivir durante el ensayo clínico perdieron la vida, en comparación con el grupo de pacientes que no fue tratado con el antiviral, que presentó una tasa de mortalidad de un 12,8%.

Gilead no pierde la esperanza

La directora médica de Gilead respondió ante las informaciones a través de un comunicado en Twitter. "Hoy, la información del primer estudio clínico que evaluó el Remdesivir antiviral en una investigación en pacientes con enfermedad grave de covid-19 en China se publicó prematuramente en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud", señaló.

Gilead statement on data from study in patients with severe COVID-19 in China: https://t.co/pDsnSmVijG. pic.twitter.com/UpqR5EJqvQ — Gilead Sciences (@GileadSciences) April 23, 2020

"Esta información se ha eliminado, ya que los investigadores del estudio no dieron permiso para la publicación de los resultados. Además, creemos que la publicación incluyó caracterizaciones inapropiadas del estudio", aseguró la doctora Merdad Parsey, directora médica de la farmacéutica. En ese sentido, apuntó a una posible manipulación de la filtración.

En su comunicado, desde la farmacéutica no pierden la esperanza en el fármaco. Según explican en el comunicado "el estudio se terminó antes de tiempo debido a la baja inscripción", de ahí que obtuviese resultados no concluyentes. En un principio, el estudio estaba diseñado para incluir a un total de 453 pacientes, pero sólo pudo contar con 237.

"Las tendencias en los datos sugieren un beneficio potencial para Remdesivir, particularmente entre pacientes tratados en una etapa temprana de la enfermedad", instía Parsley en su comunicado.