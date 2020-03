Caos y miedo en el Hospital Arnau de Valencia tras la primera muerte por coronavirus en España

La primera muerte por coronavirus en Europa, un paciente fallecido el pasado 13 de febrero en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, ha caído como una bomba en el centro sanitario. Todos son incógnitas, dicen los trabajadores, asustados y muy preocupados. Lo que es una certeza es que el paciente no fue sometido a ninguna prueba, ni estuvo bajo vigilancia porque no se consideró necesario. Lo cual multiplica la posibilidad de contagios dentro, y fuera, del hospital, denuncian las mismas fuentes.

El hombre, de 69 años, se ha convertido en el primer muerto por coronavirus en España, pero también en Europa y fuera de Asia. Un fallecimiento que a los trabajadores les ha cogido con el pie cambiado. “Ojo, que estamos hablando del 13 de febrero. Han pasado muchos días. No es normal. Ha habido falta de transparencia”, dice Fernando García, delegado de CSIF Sanidad Comunidad Valenciana.

Desde el mismo Arnau de Vilanova, indican a Vozpópuli que mañana tendrá lugar en el salón de actos una multitudinaria reunión con la Junta de Personal del Hospital para conocer qué ha sucedido realmente. La convocatoria es también para los delegados de prevención y riesgos laborales. Están convocados todos los sindicatos sanitarios y hay enorme expectación.

Salud pública no le hizo pruebas

“La situación es preocupante. Hay miedo. Los trabajadores están que no saben por dónde tirar. Parece que Salud Pública no consideró necesario hacerle la prueba del coronavirus al paciente. No se sabe por qué. Ellos deberían contestar, pero con los síntomas que presentaba, si se le hubiera hecho el test, a lo mejor se habrían evitado más contagios”, añaden las mismas fuentes.

Lo que más preocupa ahora, inciden, son los trabajadores de Urgencias, los celadores o el personal de admisión que atendió al fallecido cuando ingresó en el centro. “Ahora se están poniendo los equipos de protección, pero en ese momento no se ponían nada. Por cierto, que actualmente siguen faltando mascarillas entre los celadores”, denuncian.

Situación descontrolada

“Nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Ahora habrá que hacer pruebas a todo el personal sanitario (en el centro hay unos mil trabajadores) que haya estado en contacto con ese paciente. La situación está descontrolada. Como la muestra que se la hecho ha sido a posteriori, ya no se sabe si es el primer infectado de España”, dice Fernando García.

En realidad, añade, será fundamental la labor de epidemiología y hacer un seguimiento de sus contactos. "Pero, claro, la gente está asustada. Si ese hombre, entró por Urgencias, todo puede estar desbordado. Tampoco se sabe si vino de Nepal o hizo alguna escala. Queremos explicaciones".

Más incógnitas

“Ese hombre tiene que haber contagiado a alguna gente. Fíjate que a lo mejor hasta fuimos nosotros quienes llevamos el coronavirus a Milán”, añade Andrés Cánovas, secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana. Cánovas explica que se ha tardado 20 días en conocer el positivo porque hasta el 27 de febrero, no se dio la indicación de cambiar los criterios para hacer una necropsia a los fallecidos por neunomía si no existía sospecha de que esa persona hubiera estado en contacto con un afectado.

“A alguien que fallece por neumonía no se le hace necropsia. Lo que creíamos que había sido por el partido del Milán, parece ser que no. Ese hombre venía de Nepal, que no era zona de riesgo. Lo que plantea otra incógnita. Además, estuvo ingresado en la UCI antes días antes de morir. Está claro que a él le pegaron el coronavirus en enero”. concluye Cánovas.