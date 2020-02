Alarma y confusión entre 4.700 aspirantes por el error en las notas del MIR

Confusión, preocupación y alarma. Es lo que sienten unos 4.700 aspirantes que, el pasado 25 de enero, se presentaron al examen MIR 2020 y a los que el Ministerio de Sanidad ha evaluado como si no hubieran presentado su expediente académico. El plazo para las reclamaciones se cerró el 25 de febrero, justo un mes después de la convocatoria.

“El MIR es una carrera de obstáculos”. Así resume Sheila Justo, presidenta del sector AMYTS (Asociación de Médicos y Titulados Superiores) de Médicos Jóvenes y MIR, el sentir de muchos de sus compañeros ante un error que, dice, ha perjudicado a numerosos aspirantes que se presentaron a la convocatoria del pasado enero, a la que acudieron un total de 16.176 licenciados en Medicina para 7.512 plazas.

La controversia viene marcada por los cambios que este año ha tenido el examen MIR, la convocatoria para optar a las plazas de médico interno residente. Desde el tiempo para el examen, hasta el número de preguntas (se han reducido), pasando por un tercero, y fundamental, precisa Justo, que ha sido la forma de medir el expediente de los alumnos, que vale el diez por ciento de la nota final.

Una pregunta puede cambiar la nota

“Tienes un 90 por ciento que equivale al examen y el diez por ciento restante, al expediente”, aclara. Antes, precisa Justo, el baremo para la carrera iba del 1 al 4 (de aprobado a matrícula de honor). “Así no se discriminaba mucho entre alumnos, teniendo en cuenta que una pregunta más de examen puede cambiarte muchísimo la nota”, señala.

Pero, en la actual convocatoria, matiza, ha surgido un cambio fundamental en la valoración que ha pasado de 1 a 10. El problema, indica, ha surgido porque en algunas facultades de Medicina no se ha considerado el cambio y muchos aspirantes han visto como su nota se reducía a un 5.

“Este error ha supuesto que muchos estudiantes de medicina pendientes de de elegir especialidad, tengan una nota muy diferente a la que esperaban. Quizá haya sido una cuestión de las universidades que han seguido dando expedientes de 1 a 4. La realidad es que ha creado gran confusión”, afirma.

No se ha contado el expediente

Por eso, explican desde AMYTS, se colapsó la web del Ministerio de Sanidad con las reclamaciones, cuyo plazo finalizaba este 25 de febrero. “Ahora se trata de que esto se rectifique para recolocar de nuevo a los opositores. La preocupación surge porque supondría un cambio en las notas de muchos aspirantes a los que no se les ha ha contado el expediente “, señala la representante de AMYTS.

No solo se trata de conseguir una plaza, muy limitadas en relación al número de alumnos que hay, "si no también de conseguir la especialidad que uno quiere", señala Sheila Justo

Sheila Justo indica que el error en las notas se produce el mismo año en el que se oferta el mayor número de plazas MIR. Alarma también, añade, porque no solo se trata de conseguir una plaza, muy limitadas en relación al número de alumnos que hay, precisa, "si no también de conseguir la especialidad que uno quiere lo que implica que a veces tienes que volver a examinarte porque puedes conseguir aprobar, pero no la plaza que quieres”.

Es el primer año, comenta Sheila Justo, en el que el examen MIR podrá absorber los entre 6.500 y 7.000 egresados (licenciados) que cada año salen de las 42 facultades de Medicina que hay en España. Para la representante de AMYTS "muchos años en los que se ha ido acumulando un excedente de profesionales, ya que el número de plazas MIR era muy inferior a los alumnos que salían de nuestras facultades, convirtiéndose en un embudo de recién licenciados que no podrán ejercer", concluye.