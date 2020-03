¿Afecta más el coronavirus a los hombres que a las mujeres?

Con más de 200.000 contagiados a nivel mundial y miles de muertes -2.100 de las cuales se han producido en nuestro país- todavía quedan muchos patrones qué descifrar sobre cómo funciona el Covid-19 y por qué nos afecta de la manera en la que lo hace. Como ya sabemos, la respuesta a las decenas de preguntas que está dejando tras de si está pandemia nunca es sencilla.

Uno de los principales patrones que la ciencia y los sanitarios están intentando entender es el perfil exacto aquellos a los que el virus parece afectar más. Por el momento, la única certeza es que la inmensa mayoría de los fallecidos es mayor de 70 años, tal y como muestran las estadísticas de muertes por Covid-19 de Italia y de nuestro país. El 67% de los fallecidos en nuestro país tiene más de 80 años, la misma edad que tienen de media los muertos por Covid-19 en Italia.

No obstante, independientemente de la edad, mueren más hombres que mujeres y todavía no se sabe exactamente por qué. En Italia, donde la demografía es más parecida a la nuestra que en China, el 70% de los fallecidos por Covid-19 eran hombres, frente a un 30% de muertes entre mujeres. Por otro lado, suponen un 60% de los contagiados en todo el país. En España todavía no han desgranado los casos por sexos, pero se estima que la tendencia se repite.

Esto implica que de acuerdo con los datos compartidos por las autoridades sanitarias italianas, los hombres hospitalizados por Covid-19 tenían un 75% más de probabilidades de fallecer por la enfermedad que las mujeres hospitalizadas por el mismo motivo.

Esta tendencia también se ha podido observar en China. De acuerdo con un análisis del perfil de los afectados por el virus elaborado por el Centro de Control de Enfermedades chino, que estudió más de 44.600 casos en el país, la tasa de letalidad entre los hombres por coronavirus es hasta un 65% más alta que entre las mujeres.

Las enfermedades previas, parte de la clave

Una de las teorías que puede explicar por qué la mortalidad es más alta entre los hombres que entre las mujeres es que la mayor parte de las patologías previas que suponen un factor de riesgo a la hora de desarrollar un cuadro clínico grave de coronavirus -hipertensión, diabetes o enfermedades respiratorias relacionadas con el consumo de tabaco, entre otras- son más comunes entre los hombres. No obstante, todos los factores que apuntan desde la comunidad científica son por el momento indicadores, ya que se desconoce el motivo exacto.

Así lo explicaba este lunes en su rueda de prensa diaria el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Al preguntarle sobre cómo explicaba que la mortalidad fuera mayor entre los hombres, el portavoz de Sanidad lo ha atribuido precisamente a eso: "el virus afecta más a ciertos grupos de riesgos, como hipertensos, enfermos pulmonares y diabéticos, que son patologías que tradicionalmente afectan más a hombres que a mujeres". No se equivoca. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) patologías como la hipertensión o la diabetes suelen afectar más a los hombres, sobre todo cuanto más mayores son.

Por otro lado, se cree que las tasas de tabaquismo podrían jugar un importante papel en todo esto, especialmente para explicar las tasas de letalidad por Covid-19 entre los hombres en China, uno de los países donde más tabaco se consume. De hecho, de acuerdo con una encuesta de 2016, el 54% de los hombres chinos era fumador mientras que apenas un 4% de las mujeres había probado alguna vez un cigarrillo.

En Italia, el 28% de los hombres fuma, mientras que la tasa entre las mujeres es de un 20%. En nuestro país, según la última Encuesta Nacional de la Salud del año 2017, casi un 26% de los españoles fuma, mientras que esa tasa entre las mujeres baja a un 18%, aproximadamente.

¿Son las mujeres de por sí más resistentes al virus?

No obstante, el tabaquismo sigue sin explicar porqué mueren más hombres que mujeres. Hay estudios que apuntan que el sistema inmunológico de las mujeres -o en este caso, de las ratonas- podría jugar un papel muy importante a la hora de resistir al coronavirus.

En una serie de experimentos llevados a cabo en 2016 con ratones sobre la infección del SARS, cuyo virus es muy similar al que causa el Covid-19, un grupo de investigadores norteamericanos descubrió que independientemente de su edad, al estar expuestos al virus, los ratones siempre eran más vulnerables a la infección que las ratonas. Sólo cuando optaron por extirparles los ovarios o darles hormonas que suprimiesen su capacidad de emitir estrógenos las ratonas parecían ser más vulnerables al virus del SARS.

De acuerdo con los científicos, los resultados de este estudio sugieren que a lo mejor el estrógeno podría tener algún tipo de capacidad de protección ante el virus. No obstante, es fundamental tener en cuenta dos cosas: por un lado, es un estudio que se hizo con el virus SARS-CoV, no con el SARS-CoV-2 actual y por el otro, los resultados en ratones no siempre se traducen igual a las personas. No obstante, por el momento, la pregunta sigue sin respuesta clara.