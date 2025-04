Las técnicas teatrales triunfan en la empresa

El 9 de enero de 2007, Steve Jobs dejó boquiabierto al mundo con la presentación de la primera versión del iPhone. Sobre un enorme escenario, con sus vaqueros, su suéter negro de cuello alto y la única ayuda de un atril, una pantalla a su espalda y aquel pequeño dispositivo tecnológico en su mano, el CEO de Apple no solo cambió para siempre la electrónica de consumo, sino que inauguró una forma de relación entre las empresas con sus públicos que creó escuela. Una fórmula que tenía mucho de teatral –de hecho, el prototipo presentado todavía presentaba numerosos fallos que solo una cuidadosa puesta en escena e interminables ensayos lograron disimular a los ojos de los asistentes–. Y, como el gran espectáculo que fue, su efecto emocional en la audiencia planetaria fue demoledor.

Desde entonces, muchos empresarios y profesionales han seguido la estela de Jobs, incorporando una pátina de show en directo a sus intervenciones profesionales. Ya se trate de una presentación clientes, el discurso de Navidad los empleados, una ponencia en un evento empresarial o una reunión con inversores, en algún momento sus dotes interpretativas hacen acto de presencia. ¿Por qué? Se han dado cuenta de que con ellas el impacto que producen mucho mayor. “Las habilidades teatrales te pueden sacar de un apuro en cualquier situación que involucre a personas. Saber manejar los silencios, leer el lenguaje no verbal, gestionar tus emociones o improvisar con seguridad cuando las cosas se tuercen es imprescindible en una conversación difícil con tu equipo o en momentos de incertidumbre. Y todas esas habilidades se puede entrenar”, destaca Coté Soler, director de BeLiquid, una empresa que fusiona técnicas de las artes escénicas y del management con el objetivo de potenciar las soft skills de los empleados en las empresas.

Steve Jobs dominaba las tablas como nadie.

Liderazgo histriónico

Los líderes son los principales beneficiados de esta clase de competencias teatrales. “Un buen actor no solo memoriza un texto: escucha activamente, conecta con quien tiene delante, adapta su energía al contexto, domina su lenguaje verbal y no verbal... Que es justo lo que debería hacer un buen líder. El mundo de la interpretación entrena la empatía, la presencia, la comunicación auténtica y la capacidad de influir sin imponer. Y todo eso es liderazgo puro”, asegura Soler.

Pero los mandos no son los único que pueden beneficiase de estas técnicas. Soler indica que son útiles para cualquiera que trabaje con otras personas, es decir, prácticamente, para todo el mundo. “No se trata de actuar o fingir, sino de desarrollar habilidades muy humanas: escuchar, expresarte con claridad, influir, adaptarte, negociar, inspirar, motivar o crear entornos creativos. Da igual si eres un CEO o acabas de entrar en prácticas: cuanto más desarrolles tus habilidades personales, más fácil será destacar”.

Para este especialista, en general, las artes deberían tener mayor cabida en el mundo de la empresa. Pensar como un artista implica observar mejor, conectar con las emociones, tolerar la incertidumbre, experimentar, jugar con ideas, ser resiliente… ¿Y no es exactamente eso lo que necesitan las empresas para innovar, adaptarse y no volverse grises? Cuando metes el arte en la empresa, algo cambia: se abre la puerta a lo inesperado. Y ahí pasan cosas buenas”, asegura.

Y el Oscar es para...

La cruz de esta moneda son los que siempre parecen estar haciendo méritos ganar un Oscar cada vez que aparecen por la oficina. “En el mundo de la empresa hay verdaderos artistas que interpretan muy bien determinados roles, incluida la conspiración, la traición o la deslealtad. Están permanentemente desempeñando un papel delante de según qué personas, aunque por detrás se comportan de otra manera”, advierte Diego Martos, CEO de Pink & Doctor.

Según este actor y graduado en arte dramático, que lleva años aplicando las técnicas teatrales al mundo de la empresa, las herramientas del teatro están directamente asociadas a la comunicación y pueden ayudar al profesional a conocerse a sí mismo y a su equipo. “Les ayuda a comprender quienes son, las máscaras que habitan y a veces, a desembarazarse de esos personajes de los que son presos por un ego desmesurado o por la urgencia por lograr una serie de objetivos”.

Una de las enseñanzas que Martos cree puede resultar más útil transferir desde el teatro al mundo de la empresa es la resolución de conflictos. “El teatro vive del conflicto, y nos enseña que lo que debemos hacer con ese conflicto es resolverlo, no dejarlo en suspensión, como a menudo sucede en el mundo empresarial. A través de las palabras podemos generar nuevas realidades, o sea comunicación, desde las que resolver ese conflicto”, apunta.

Enterrar los problemas es, de hecho, uno de los grandes errores que Diego Martos detecta en el mundo de la empresa, en el que se tiende a una cierta impostación de felicidad permanente que, a su juicio, no es sana. “La empresa debe salir de ese lado naif y abandonar ese discurso de gran familia, gran hermandad y gran equipo en el que todo es bienestar y alegría… Porque cuando es narrativa no está bien aterrizada más allá de las palabras, la realidad nos puede evidenciar que las personas están tristes, que sienten rabia, enfado…Y ahí la empresa debe hacerse preguntas: ¿Somos una compañía en la que toleramos los errores? ¿Usamos el fracaso como vía de aprendizaje? ¿Estamos preparados para aportar esa otra cara del ser humano que no queremos enseñar?

Coté Soler coincide en que el teatro nunca puede ir de simular lo que no se es. De hecho, es todo lo contrario: “Esto va de sacar tu verdad, de encontrar una forma de comunicar que sea tuya, pero más eficaz. De hecho, lo que más repetimos en nuestros progremas es: no actúes, conecta”. Y concluye: “Las técnicas teatrales bien aplicadas no te alejan de ti, te acercan”.

