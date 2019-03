El ministro del Interior cuando el 1-O, Juan Ignacio Zoido, dejó muchas dudas por resolver durante su declaración de este jueves en juicio del 'procés' que se sigue en el Tribunal Supremo. El máximo responsable de la seguridad del Estado durante las fechas de septiembre y octubre de 2017 se centró en describir las acciones de "resistencia activa organizada" que la Policía y la Guardia Civil se encontraron en los colegios y llegó a usar la expresión de "escudos humanos" con la que avaló la tesis de Fiscalía sobre la rebelión.

Sin embargo, durante dos horas y media de interrogatorio, el exministro sembró sus respuestas de expresiones como “no lo sé”,“lo ignoro” o "lo desconozco", algunas de ellas en cuestiones clave como cuando se le preguntó por las agresiones a policías el 1-O, la fecha en la que se decidió el envío de agentes a Cataluña, o cuál era el dispositivo previsto por los Mossos d’Esquadra de cara al referéndum.

1. Su comparecencia en el Senado

La declaración de Zoido fue incluida sobre la bocina en la fase de cuestiones previas del juicio a petición del letrado Xavier Melero, representante del exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn. El abogado rescató la comparecencia del ministro en el Senado tras la celebración del 1-O en enero de 2018. Preguntado acerca de si aquella comparecencia tenía que ver con las críticas que habían generado las cargas policiales durante el referéndum, el diputado del PP dijo no recordarlo.

Según la literalidad del acta de aquella sesión, compareció a petición propia “para informar de las actuaciones llevadas a cabo en Cataluña tras la convocatoria de un referéndum ilegal" y comenzó haciendo referencia a las “muchas preguntas escritas y también orales” que le habían formulado los grupos parlamentarios, “tanto en el Congreso como también en el Senado”.

2. El envío de policías

Varias veces tanto las acusaciones como los abogados de los líderes independentistas le preguntaron por la fecha exacta en la que se decidió el envío de policías a Cataluña. Zoido aseguró desconocerla, pero la enmarco entre el 8 y el 22 de septiembre. Según dijo, tras la aprobación de la ley del referéndum a principios de ese mes ya se empezó a valorar esa opción, entre otras cuestiones, porque la presencia de las fuerzas de seguridad es menor en Cataluña que en el resto del Estado.

En otro momento del interrogatorio, dijo que el 22 de ese mes es cuando se empezó a enviar el contingente que alcanzó los 6.000 efectivos. La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría afirmó que se decidió después de los incidentes del 20-S en la Consejería de Economía. Sin embargo, uno de los abogados le recordó que el 17 de septiembre uno de los barcos que servían de alojamiento a los agentes ya tenía permiso para atracar en el puerto de Palamós.

3. El papel de Ferrán López

Zoido también dijo desconocer que el comisario de los Mossos d’Esquadra Ferrán López era la persona de confianza a la que el entonces jefe de la policía autonómica, José Luis Trapero, encomendaba ir a la reuniones de coordinación previas al 1-O. La pregunta se la hizo Melero con el ánimo de someterle a contradicciones pues Ferrán López es la persona a la que el Ministerio del Interior encargó luego dirigir el cuerpo policial tras la aplicación del 155. “En ningún momento tuve ninguna queja de él”, señaló Zoido.

4. La petición de los Mossos

El abogado Melero le preguntó si conocía que Ferran López remitió una petición de intervención de 112 centros el 1-O. “¿Fue atendida?”, le cuestionó el letrado. “Sé que hubo un cruce de comunicaciones pero no sé en qué términos pudieron hablar Ferrán López y Pérez de los Cobos”, replicó el exministro. Pérez de los Cobos es el coronel de la Guardia Civil al que la Justicia encomendó coordinar a todos los agentes actuantes en el referéndum.

5. Los 90.000 efectivos necesarios

Zoido afirmó desconocer también si su Departamento hizo algún cálculo de cuántos policías serían necesarios para cubrir los más de 2.000 colegios. Melero le recordó unas declaraciones de su número dos en Interior en una entrevista concedida a Vozpópuli, que lo cifró en 90.000. “Me parece una cifra muy elevada”, se limitó a decir. El abogado llegó a decir que el plan de su Ministerio el 1-O era mandar a los agentes al “matadero”.

La pregunta que le hizo Vozpópuli al secretario de Estado de Seguridad recordaba que entre los tres cuerpos sumaban 20.000 efectivos. La respuesta fue que “si la gente se comporta como debe, son suficientes”. “Y si nos volvemos locos y hay una reacción de locura colectiva como hay en muchos sitios pues ni 20.000 ni 50.000. A eso se une una cosa y es que desde el viernes que los niños salieron de los colegios ya se dijo que se ocuparían. Tendríamos que haber tenido policías y guardias civiles en cada colegio desde el viernes haciendo turnos de 12 horas, que es una barbaridad. Tendríamos que haber tenido, según el cálculo que se hizo, 90.000 agentes. Era algo imposible”.

6. Los planes de los Mossos

El abogado de Forn le preguntó si el encargado de coordinar a todos los agentes actuantes el 1-O tuvo en su poder los planes de actuación de los cuerpos policiales. “No lo sé. Supongo”, contestó Zoido. Para los acusados este dato es clave ya que, a su juicio, el Ministerio sabía del despliegue previsto los Mossos d’Esquadra y no presentaron objeciones al mismo.

En otro momento del interrogatorio, Zoido llegó a decir que se fiaron de la policía autonómica porque el coronel Pérez de los Cobos dijo que “al final cumplirían”. El propio presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha preguntado al testigo si él recabó el plan de los Mossos, a lo que contestó que no. “No lo recabé, me dijeron que se estaban coordinando y que estaban trabajando”, añadió.

7. Los coches de la Guardia Civil

Melero le preguntó también por los coches de la Guardia Civil que fueron dañados durante la concentración ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre, días antes del referéndum ilegal. El abogado le recordó que en su comparecencia en el Senado se refirió a tres vehículos. “Si usted lo dice…”, respondió en este caso el exministro.

En aquella sesión en la Cámara Alta, Zoido detalló que “los tres (coches) quedaron abollados, rayados, con pintadas, llenos de pegatinas y carteles, con las ruedas pinchadas, los cristales y retrovisores rotos y los techos hundidos”. “Igualmente, del interior se sustrajeron muchos objetos de los agentes: cámaras, megáfonos, los chalecos, los cascos, los guantes, las linternas y hasta las llaves de algunos de ellos”, añadió en 2018, si bien en ningún caso hizo mención a las armas que había en su interior.

8. “Tensión” en la Junta de Seguridad

En otra fase de su interrogatorio, se le preguntó acerca del clima de “tensión” que se vivió en la Junta de Seguridad que mantuvo el Ministerio del Interior con la Generalitat apenas unos días antes del referéndum. Zodio dijo no recordar. Su Departamento estuvo encabezado por el secretario de Estado de Seguridad y las fuentes presentes en aquel encuentro relataron los encontronazos y el clima que se refleja en las actas de aquella reunión.

Fue en Barcelona el 28 de septiembre y asistieron el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Forn y Trapero. Hubo reproches por el 20-S, se discutió sobre quién era la máxima autoridad de seguridad en Cataluña y se advirtió de que la mejor forma de evitar incidentes era desconvocar el referéndum. Precisamente al cruce de declaraciones entre ambas administraciones se refirió después Zoido cuando confirmó que en aquel encuentro se les volvió a pedir que anulasen la consulta.

9. Expedientes a policías

Otro de los abogados le recordó las arengas a los policías que partían a Cataluña los días previos al referéndum con gritos como “a por ellos”. Le preguntó si se había abierto algún expediente interno por ello. “No lo sé si se abrió. No me consta”, reiteró de nuevo. Luego matizó que a los responsables de la Policía y la Guardia Civil les instó a evitar ese tipo de actuaciones en lugares públicos.

10. La carta del Consejo de Europa

El abogado Benet Salellas le preguntó acerca de una carta remitida por el Consejo de Europa en la que presuntamente manifestaba su preocupación por las cargas policiales. “Sé que me escribió, pero no recuerdo ahora mismo qué le preocupaba”, despachó Zoido.

11. Reuniones con los Mossos

A la hora de calibrar el comportamiento de los Mossos d’Esquadra antes del 1-O, otra de las abogadas de los acusados le preguntó a Zoido si conoce alguna reunión a la que la policía autonómica no acudiese pese a estar convocada. “Lo desconozco”.

12. Agresiones a la Policía

Por su parte, el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, tomó la palabra al ministro, que había denunciado agresiones a la Policía, y le pidió que citase algún acto concreto o algún colegio. “Yo no….”, fue la respuesta del ministro.

13. Actuación deliberada

El interrogatorio de la Fiscalía en esta ocasión corrió a cargo de Consuelo Madrigal. Le preguntó si la actuación "formal" de los Mossos "era una simulación de actuación y no una actuación material"."Hombre, yo eso no sé. Lo que sí es verdad es que no produjeron el resultado que se pretendía", dijo. Pero la fiscal insistió: "¿Piensa usted que la ineficacia de los Mossos d’Esquadra fue deliberada?". La respuesta de Zoido a la repregunta fue simplemente un sonido: "Pfff".