'Zarpazo' de Vox... ¿a Casado o a Sánchez?

Aunque la vicepresidenta Carmen Calvo dijo el viernes que nada "condicionará" a Pedro Sánchez a la hora de adelantar las elecciones a marzo, ni una victoria holgada del PSOE-A ni una derrota este domingo en las elecciones andaluzas, en los cuarteles generales de todos los partidos se piensa justamente lo contrario.

Porque una fuerte caída de Susana Díaz -algunas encuestas llegan a pronosticar que bajará de los 40 escaños- seguramente frenaría la disolución de las Cortes en enero. Sánchez preferirá, dicen en las sedes de PP y Ciudadanos, ganar tiempo aplicando los presupuestos 2019 fallidos vía real decreto a la espera de recomponer la figura.

Un goteo de medidas de su agenda social, como el aumento del salario mínimo a 900 euros, vincular las pensiones al IPC, o recuperar en subsidio a los parados mayores de 52, aderezado con la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, para que pasen los meses hasta los comicios europeos, autonómicos y municipales el 26 de mayo, y convocar elecciones generales en otoño.

"Nadie pedirá la cabeza" de Casado si hay mal resultado, no vaya a haber generales inmediatamente; esperarán la 'segunda vuelta': las autonómicas y municipales del 26-M

Pero si Díaz aguanta -más o menos- el resultado de hace cuatro años (47 diputados), y es el PP quien cae de los 33 a 25 diputados o menos -no digamos si se confirma el sorpasso de Ciudadanos- quien lo pasará mal, sin duda, será Pablo Casado. No inmediatamente, no vaya a ser que al presidente del Gobierno le dé por disolver las Cortes para pillar al PP desangrándose, pero sí a medio plazo.

"El lunes nadie pedirá su cabeza", pronostica a Vozpópuli un veterano diputado del PP, pero sin duda los barones, especialmente el gallego Alberto Núñez Feijóo, tomarán nota para pasarle factura, esta vez sí, el 26-M; esa especie de segunda vuelta en que se van a convertir los comicios europeos, autonómicos y municipales, y que puede ser la debacle para el PP.

Los populares se enfrentan durante la jornada de hoy en Andalucía a la tormenta perfecta: por un lado, Ciudadanos viene quitándoles voto, hasta el punto de que las encuestas se tiraron semanas augurando que los de Albert Rivera quedarán por delante a base de robarle el centro; y ahora, la espectacular eclosión de Vox le está desangrando por la derecha.

Vox atemoriza también al PSOE

Claro que esa irrupción del partido de Santiago Abascal está siendo tan espectacular -sondeos de última hora no publicables le auguran cinco escaños o más- que la intranquilidad ha llegado a las propias filas del PSOE-A: el PP podría no ser el único perjudicado, sino que el PSOE perdería también diputados en la pelea de los restos.

Hasta Adelante Andalucía vería peligrar algunos de los escaños que se le atribuyen en un escenario de crecimiento de la mano de Teresa Rodríguez, si los de Abascal entran con fuerza inusitada en el Parlamento Andaluz.

En ese escenario, hoy por hoy muy dificil de ver en la realidad, hasta la intocable continuidad del PSOE -37 años ininterrumpidos lleva gobernando- estaría en el aire. Y con semejante terremoto empezarían los verdaderos problemas no solo para Díaz, su final político, sino para el propio Pedro Sánchez.

Sería la única formar de salvarse para el candidato popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien la dirección del partido elegida en el congreso de julio le estará esperando el lunes en la sede de Génova para pasarle factura por su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaria en el Congreso de julio. De momento, esto es lo más probable que ocurra.