Zapatero: "¿Sabremos algún día si representantes de Trump se han reunido con representantes de Maduro?"

Las reacciones a la reunión del ministro de Transportes y número dos del PSOE, José Luis Ábalos,con la vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, tal y como ha adelantado Vozpópuli, no cesan.

Preguntado por este asunto, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, no lo ha negado y le ha restado importancia. "¿Sabremos algún día si representantes del Gobierno de Trump se han reunido con representares del Gobierno de Maduro?", se ha preguntado el exdirigente ante los medios de comunicación.

Este jueves, tras desvelar Vozpópuli la noticia del encuentro, el propio Ábalos reconoció que acudió al aeropuerto madrileño a recibir al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, y matizó que con él viajaba Delcy Rodríguez, pero aseguró que no mantuvo ningún contacto con la vicepresidenta venezolana y su objetivo al desplazarse a Barajas no era reunirse con ella.

Sánchez "acierta" al no recibir a Guaidó

No son las únicas declaraciones relacionadas con Venezuela que Zapatero ha hecho este viernes. En una entrevista en la Cadena Ser, el expresidente del Gobierno ha señalado que Pedro Sánchez "no se equivoca, acierta" al no recibir al presidente interino de Venezuela y líder de la oposición, Juan Guaidó.

Unas palabras que provocaron la respuesta de Felipe González, que decidió emitir un comunicado minutos después en el que reconoce que Guaidó es el "único representante legitimado democráticamente" del país, "de acuerdo con la Constitución de Venezuela".