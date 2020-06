Zapatero se reunió con García Egea para mediar entre el PSOE y el PP

Una semana antes del acercamiento de posturas por parte del líder del PP con el Gobierno de cara a futuros “pactos económicos”, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, mantuvo una reunión con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero a instancias de este último.

En el encuentro celebrado el miércoles 10 de junio ha sido revelado por el diario El Mundo y confirmado por Vozpópuli con fuentes populares. El exdirigente socialista habría planteado “abrir un canal de interlocución” para suavizar el tono de las relaciones entre socialistas y populares ante la delicada situación que atraviesa el país.

Según fuentes del entorno de Zapatero, el exjefe del Ejecutivo no habría actuado con un mandato de intermediación de su partido, sino que lo encuadran dentro de las reuniones que mantiene de manera habitual con actores relevantes del entorno político.

Por su parte, fuentes populares dicen a Vozpópuli que la cita “se enmarca dentro de las reuniones que tiene con distintos líderes” el secretario general del PP y no ven “nada que no sea lo normal”. Aunque no aportan más detalles, lo desvinculan del interés del PSOE por que el PP ayudase a vetar la comisión de investigación sobre el proyecto Castor pedida por Compromís en el Congreso.

Falta de interlocución

Desde la sede de Génova lamentan la falta de interlocución con Moncloa a lo largo de la crisis del coronavirus y según cuenta el diario El Mundo, Zapatero reconoció que eso no era lo más adecuado. Asimismo, el expresidente del Gobierno habría trasladado a su entorno la buena impresión en el trato personal que le causó García Egea. No habrían tratado, según las fuentes citadas, de la próxima renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional.

El PP admite en las últimas semanas que se están produciendo "contactos informales" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, si bien este último lleva un mes y medio sin descolgar el teléfono para llamar al líder del PP, Pablo Casado. Concretamente, desde el 4 de mayo.

Pero ambos están impulsando estos contactos entre su gente más próxima, en un momento en el que ambas partes dan señales de querer rebajar la crispación y buscar acuerdos de Estado tras superar lo peor del coronavirus.

Las interlocutoras de Casado con el Gobierno

Las interlocutoras de Casado para estudiar posibles puntos de consenso en la reconstrucción tras la pandemia del coronavirus son las exministras Ana Pastor y Elvira Rodríguez, aunque no se les está dando publicidad por el momento.

También desde el Gobierno hay signos de distensión. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha hablado con presidentes autonómicos del PP en la última fase del estado de alarma y con el propio Casado. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantiene los canales abiertos con la citada Ana Pastor, la portavoz de los populares en la Comisión para la Reconstrucción que se ha puesto en marcha en el Congreso.

En este sentido, la expresidenta del Congreso negocia en nombre del PP la convalidación del decreto sobre la transición a la 'nueva normalidad', que deberá aprobarse antes del 10 de julio. Entre los populares hay voluntad de sustituir el 'no' de las últimas prórrogas de la alarma por una abstención o, incluso, un voto afirmativo si las negociaciones llegan a buen puerto, tal y como desveló Vozpópuli.

Mientras, Elvira Rodríguez es la interlocutora de Casado con el Gobierno para las cuestiones económicas, aunque la antigua presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se anda con píes de plomo. Por ejemplo, ella fue la primera persona del PP en saber las intenciones del Ejecutivo para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero no se la dio la opción de negociar el polémico listado que encabezaba Cani Fernández y en el que entraron consejeros de Podemos y ERC. "Nos lo dieron hecho", subrayan en Génova.