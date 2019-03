El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha confirmado este lunes por la tarde el adelanto de las elecciones autonómicas al 28 de abril, de modo que coincidirán con las generales. Así lo ha anunciado en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat tras la reunión de urgencia del Consell que conforman el PSPV-PSOE, del que es secretario general, y Compromís, contrario a la decisión tomada por el president y cuyos consellers, encabezados por la vicepresidenta Mónica Oltra, no están presentes en el acto ante los medios.

"Ahora votaremos como actores de primera fila", ha remarcado Puig, quien ha destacado el trabajo realizado "desde el diálogo" y ha agradecido el trabajo llevado a cabo esta legislatura.

Según adelantaba Vozpópuli este mismo lunes, Puig ya había tomado la decisión de adelantar los comicios, y así se lo ha comunicado esta tarde al Ejecutivo autonómico.

Desde Compromís, su socio de Gobierno, son contrarios a este adelanto, y se habían encargado estos últimos días de recordarle que la convocatoria de elecciones debe hacerse con el acuerdo previo de Consell.

La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha denunciado que la decisión se ha tomado tras una votación que se ha saldado con cinco votos contra cinco en el Consell de Gobierno, gracias a que el voto del presidente vale más que los del resto, lo que ha decantado finalmente la balanza a favor del adelanto. También ha explicado que esta es la única decisión que ha tomado el Ejecutivo autonómico sin unanimidad.

Des de juliol de 2015 el govern valencià ha pres 5.746 decisions en favor del poble valencià per unanimitat. Hui és l'única d'eixes decisions que no s'ha pres per unanimitat, i per 5 vots a 5, amb el vot de qualitat del President, ha decidit convocar eleccions per al 28 d'abril pic.twitter.com/TWsAx6z354