Vox aprueba entre sus "condiciones" pedir entrar en gobiernos locales y autonómicos

La dirección de Vox aprobó este jueves incluir entre sus "condiciones" para apoyar gobiernos autonómicos y municipales solicitar la entrada en determinados ejecutivos. De momento, la única "línea roja" es que PP y Ciudadanos se sienten a la mesa para negociar. El resto, lo estudiarán "caso a caso" en los lugares donde mejores resultados obtuvo en las pasadas elecciones del 26 de mayo.

Así lo acordó la cúpula del partido de Santiago Abascal en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) mantenida este jueves donde también se ha nombrado un comité negociador encabezado por Iván Espinosa de los Monteros y del que forman parte también la secretaria general del grupo en el Congreso, Macarena Olona y otros miembros del partido como Pedro Fernández, Enrique Cabanas y Víctor González.

"Por mandato del Comité Ejecutivo, no podremos llegar a acuerdos con fuerzas que no se sienten a hablar con nosotros", ha dicho. "En la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid sería razonable que se nos ofreciera", ha añadido. "Llevamos una semana esperando que nos llamen para empezar a negociar. Hoy insto a PP y Ciudadanos a que vengan a vernos aquí en el Congreso, ya que no nos citan fuera", ha dicho el portavoz parlamentario en rueda de prensa.

La petición de entrada en gobiernos autonómicos se limitará a aquellos lugares como Madrid o Murcia donde han obtenido sus mejores resultados. "Es razonable que en algunos sitios donde hemos tenido un resultado suficiente podamos tener una acción de gobierno en función de la representación", ha puntualizado.

Negociación

Asimismo, Espinosa ha revelado que el PSOE de Ángel Gabilondo les ha remitido una carta con una "invitación a dialogar". "No tenemos mucho que ver ideológicamente pero es una persona con la que se puede hablar", ha añadido.