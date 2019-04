"No necesitamos a los grandes medios. Te dan prestigio, pero para llegar a ese público que nos interesa y que vive pegado al móvil nos basta con las redes. En EEUU, [Donald] Trump ganó sin el apoyo de los medios tradicionales. Y tenemos futuro porque no dependemos de ellos. No nos pasará como a UPyD, que murió cuando los medios dejaron de hablar de ellos". Es lo que sostenía el pasado mes de diciembre en El MundoManuel Mariscal, vicresecretario de comunicación de Vox y diputado electo por Toledo en las elecciones del pasado domingo.

Sin embargo, el presidente de su partido, Santiago Abascal, reconocía este lunes que la estrategia de comunicación desplegada por la formación en los últimos meses intentando imitar la del equipo del presidente norteamericano o del brasileño Jair Bolsonaro había podido fallar. "Probablemente hemos minusvalorado la gran capacidad de manipulación y de distorsión de la opinión pública de los medios de comunicación, y ese ha sido nuestro error", argumentaba el número uno de Vox en su primera entrevista tras conocer el resultado de los comicios del 28-A, donde logró 24 diputados en el Congreso.

La formación no ha conseguido, sin embargo, colmar las grandes expectativas creadas no sólo por distintos sondeos, sino también por el nivel de actividad generada por el partido en las distintas redes y plataformas de Internet. "Vox es el partido español que más interacción tiene en Twitter y Facebook y más seguidores tiene en Instagram. En Youtube somos el partido con más suscriptores y ninguno supera a Vox en el número de visualizaciones", presumía el responsable de comunicación del partido en otra entrevista dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral.

Hasta entonces, Abascal había permanecido en un discreto segundo plano, llegando a desconcertar a sus contrincantes políticos por su capacidad para colocar en agenda -a golpe de 'tuit'- asuntos hasta entonces sin interés mediático. Apenas una entrevista en un medio especializado (armas.es) sirvió para poner patas arriba la carrera hacia las urnas con la polémica legalización de su uso en el domicilio para defenderse de posibles intrusos.

La relación con los medios se ha ido tensando desde que comenzaron a copar la atención periodística tras su gran acto de Vistalegre. Incluso, en las últimas semanas han llegado a vetar la entrada de redactores a determinados actos. La estrategia era clara: "Nunca hay obligación de conceder una entrevista o de facilitar información a los medios. Es más, si se trata de un medio de comunicación poco afín, debe rechazarse", resumía un manual interno de comunicación que manejaban las direcciones provinciales, según eldiario.es.

Sin ruedas de prensa

Algunos informadores no tenían alternativa para obtener una posición oficial del partido respecto a un asunto concreto de la actualidad política o para ejercer la obligación de contrastar una información que podía implicar a los dirigentes de la formación. Los líderes y portavoces no han ofrecido nunca una rueda de prensa en la que los periodistas hayan podido plantear sus preguntas aunque sea de forma pública. "Nos hemos dado cuenta de que la gente prefiere que respondamos a través de redes sociales directamente", esgrimía el jefe de prensa en otra entrevista con OKDiario.

Este lunes, Abascal enmendaba el planteamiento. "Hemos podido pensar que las redes sociales hacían llegar nuestro mensaje con mucha más claridad de lo que finalmente lo han logrado". Además de confiar en el tirón de las siglas por encima del de los candidatos, los estrategas de comunicación del partido apostaron una escenografía con mítines repletos donde Abascal tenía que salir -megáfono en mano- a dirigirse a los simpatizantes que no podían entrar. Música épica, vídeos muy cuidados pero originales y difusión masiva en las redes.

Sin embargo, el músculo electoral mostrado y la capacidad de convocatoria no se terminaron de traducir en suficientes votos como para ser determinantes en la formación de Gobierno o en la actividad legislativa del Congreso. A partir de ahora, Vox inicia allí un nuevo camino dentro de las instituciones, donde pretende jugar no sólo un papel beligerante contra el Gobierno de Pedro Sánchez, los independentistas vascos y catalanes o Podemos, sino más bien de desgaste del PP de Pablo Casado y de Ciudadanos.

Estrategia de desgaste

En Vox no piensan tocar son las líneas maestras de su discurso: "No vamos a cambiar un ápice". En ese sentido, prometió no "ir con medias tintas" en temas como la supresión de las autonomías, la expulsión de los inmigrantes irregulares, la derogación de la leyes como la de violencia de género o memoria histórica o su oposición a la actual regulación del aborto.

"Cada diputado de Vox va a ser un auténtico torbellino. Les vamos a señalar con el dedo. Nuestras proposiciones no de ley les van a hacer retratarse. Y lo saben. Tendrán que votar, tendrán que retratarse, los unos y los otros. Y el pueblo español va a ver quién entra decididamente a cambiar las cosas y quién sigue poniéndose de rodillas ante la ideología de la izquierda", arengaba el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith a las puertas del hotel donde el partido siguió el escrutinio.

En ese día a día de la Cámara Baja será donde se pueda comprobar si hay un giro en una estrategia de confrontación de los medios de comunicación que informarán de sus iniciativas y de sus preguntas parlamentarias o intervenciones en las distintas comisiones. En una de las dos entrevistas ofrecidas este lunes, Abascal se mostró abierto a repensar el planteamiento seguido hasta ahora. "Ya veremos si va a ser con más presencia o de otra manera", señaló. Aunque también dijo que al poder hablar "desde la tribuna del Congreso", su mensaje podrá llegar con "más nitidez" y con "menos distorsiones".