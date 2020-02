Vox aúpa a la sevillana Reyes Romero como 'azote' de Pablo Iglesias en el Congreso

La diputada andaluza acusó al ministro de "ocultar" a los españoles detalles como la edad o la nacionalidad y aseguró que para prevenir la criminalidad es importante conocer "si son varones, jóvenes o extranjeros". En su opinión, la sociedad tiene derecho a conocer los datos para tomar medidas "preventivas y correctoras". "No nos cuente milongas. Lo que practican es un falso buenismo". Este fue el broche a su estreno.

Dos días más tarde llegó el cara a cara con Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos compareció por primera vez en la comisión de Asuntos Sociales como vicepresidente para contar sus planes al frente del departamento. Romero tenía sus dardos preparados.

"Ya sabemos que en su programa, como en todos los programas de los partidos comunistas, nos prometen el paraíso en la tierra, pero ese cielo que nos prometen siempre se ha convertido en un infierno. Ya que nos cuenta que viene a defender los derechos de la infancia, le pedimos que defienda también a los niños en el seno de sus madres, ya que la 'Ley pianista' hace justamente lo contrario. Supongo que su reciente paternidad le habrá demostrado que lo que su señora esposa tenía en el vientre no era un grano", soltó.

Después reprendió a Iglesias el silencio de su partido ante los abusos sexuales en centros menores tutelados por el Gobierno de la socialista Francina Armengol en Mallorca.

No perdió la ocasión de hacer alusión al "casoplón en Galapagar" y, con respecto a la ley de protección animal, la diputada de Vox le trasladó su preocupación: "Me gustaría saber si nos va a prohibir comer huevos de gallinas violadas o leche de vacas explotadas".

Madre de cuatro hijos y exvotante del PP

Madre de cuatro hijos, Romero vive ahora a caballo entre Sevilla y Madrid. Asegura que lo que más le ha sorprendido de su llegada al Congreso es la "hipocresía de los políticos". Aún le cuesta asumir que ella también lo es. "La primera vez voté al PSOE y luego dejé de hacerlo por decepción. La corrupción socialista en Andalucía me hizo cambiar al PP", recuerda.

El 'matrimonio' con los populares duró mucho tiempo, pero no toda la vida. "La deriva del PP me llevó a interesarme por Vox. Supe por la televisión que se iba a fundar un nuevo partidocon Alejo Vidal Quadras y me sentí identificada con sus valores, así que acudió a la presentación de este nuevo proyecto en Sevilla y desde entonces comencé a colaborar", cuenta la diputada.

Antes de convertirse en parlamentaria, Romero trabajaba como comercial en el sector de la moda. Ahora, no solo tiene un rol importante dentro del grupo parlamentario, sino que se ha convertido en uno de los altavoces del partido en las calles. En el último acto multitudinario en Vistalegre fue uno de los nuevos rostros de la formación que subió al escenario. Lo hizo junto al eurodiputado Jorge Buxadé.

Revuelta de los agricultores

Hace unos días dio un paso al frente en la revuelta de los agricultores en Madrid. El ambiente estaba caldeado porque algunos de los manifestantes apoyaban la presencia de Abascal y otros dirigentes de Vox en las protestas, mientras que a otros no les hizo gracia alguna.

Romero se dirigió a uno de los agricultores para solidarizarse con sus quejas. "Mis padres han sido agricultores", le transmitió. "Me dicen que yo solo he cogido aceitunas en los cuencos de los bares, pero la realidad es que he ayudado muchas veces a mi familia. Me he criado allí, a las afueras de Marchena, y sé lo que es el trabajo en el campo", cuenta.

Según la parlamentaria andaluza, los agricultores están en todo su derecho de exigir unos precios más altos para sus productos que puedan contrarrestar los altos costes de producción a los que se ven sometidos. Además, critica la competencia desleal que se permite a otros productores extranjeros y advierte que la subida del SMI promovida por la coalición PSOE-Podemos afecta a muchas personas que no pueden asumirla dadas las condiciones en las que se encuentra el sector. "Yo sí sé lo que es coger aceitunas", responde orgullosa.