Vox abre la puerta a retirar la enmienda al presupuesto andaluz

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha defendido este jueves que "sería una irresponsabilidad no estar abiertos a la posibilidad" de retirar la enmienda a la totalidad de los presupuestos del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos.

La formación ha cumplido con su palabra y a primera hora de esta mañana ha registradoen la Cámara su iniciativa para tumbar las primeras cuentas del ejecutivo autonómico que resultó de las elecciones del pasado 2 de diciembre. Los comicios que provocaron la salida de San Telmo de Susana Díaz.

Fecha clave: el 12 de junio

Sin embargo, en la línea del discurso del grupo parlamentario del partido en el Congreso de los Diputados, Hernández abre la puerta a negociar y ha adelantado que ha habido "alguna conversación" con miembros del Ejecutivo al respecto. "Lo que no se sabe es cuál será el desenlace" de estos contactos.

De echarse para atrás, deben hacerlo antes del12 de junio, fecha en la que se debaten las cuentas. Si no, tendrán que defender su negativa a aprobarlos en el Pleno y votar en contra poniendo en jaque la gobernabilidad de Andalucía. De hecho, la crisis con los presupuestos ha sido aprovechada por Díaz para tildar al gobierno del popular Juan Manuel Moreno Bonilla de "débil, frágil y dependiente" de Vox.

Según Vox, no se trata de un "acto tacticista", sino de "un ejercicio de coherencia y de cumplimiento" con el pacto de investidura que firmaron con el PP

¿Es un farol de Vox para negociar los otros pactos a nivel nacional? Según argumenta la formación, no se trata de un "acto tacticista", sino de "un ejercicio de coherencia" para cumplir con el pacto de investidura que firmaron con el PP. "Ahora se trata de un pacto con el Gobierno en su totalidad", ha especificado.

Aunque ha insistido en que "no existe una sola línea roja", desde Vox advierten a la formación naranja de que "no puede estar cuatro años sacando presupuestos sin contar con el apoyo de Vox ni querer vincularse a este partido, porque es imposible". Además, el portavoz en la Cámara andaluza ha argumentado que las cuentas no denotan "un cambio de timón" en cuanto a mejora del emprendimiento o el fin del adoctrinamiento ideológico.