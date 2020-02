La comandante Cantera 'pone firmes' a los generales de Vox por los disparos de Ortega Smith

La portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa, Zaida Cantera, se encaró hoy con los diputados de Vox que provienen de las Fuerzas Armadas -los generales retirados Agustín Rosety, Alberto Asarta y Manuel Mestre- para reprocharles que Javier Ortega Smith se hiciese "el friki, el Rambo" con sus disparos en una base militar de Murcia.

Cantera, que fue comandante del Ejército de Tierra hasta que dio el salto a la política, dijo sentirse "preocupada" por la utilización "espuria y bastarda" que Vox hace de las Fuerzas Armadas. "Esa bandera roja y gualda es la bandera de España, no es mi bandera, no es su bandera. No es la bandera del PSOE ni de Vox, ni del PP, sino de todos y cada uno de los ciudadanos", les indicó en su primer turno de la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Nuestras Fuerzas Armadas son apolíticas, cada uno profesará la ideología y la religión que quiera. Sin embargo, mientras vistan el uniforme tienen que ser intachablemente neutrales. Lo que no puede ser es que políticos de cualquier signo se apropien de los símbolos de la Patria, que son de todos, y de las FFAA", hizo hincapié.

Los militares, objetivos del Daesh

Cantera se refirió a continuación a la polémica de Ortega Smith sin llegar a citarle expresamente. "Que un diputado de un grupo parlamentario aparezca haciendo tiro contra una figura y enarbolando unas frases que no voy a repetir, hacen un flaco favor a la defensa de nuestros soldados", dijo la diputada socialista. El 'número dos' de Vox apareció en uno de los vídeos jactándose de los disparos a una de las siluetas colocadas: "Este es un hijo de puta del Daesh que había que cargárselo", señaló.

"No estaría de más, señores generales de Vox -les pidió Cantera- que le trasladarán a ese diputado la seguridad de las operaciones. Tenemos a militares que se están enfrentando a riesgos y hacerse aquí el friki, el Rambo o lo que sea, (...) lo único que hace es que la sociedad generalice a todos los militares como si fueran de una ideología y segundo, que en el extranjero se perciba a nuestros soldados como posibles objetivos".

Rosety (Vox) evitó responder a las palabras de Cantera en su turno de réplica. Incluso, después de que el diputado de Bildu en la citada Comisión de Defensa, Jon Iñarritu, preguntase a la ministra si los disparos "en plan Torrente" de Ortega Smith habían tenido alguna consecuencia administrativa.

Mientras, el representante del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, apuntó que las juras de bandera en el País Vasco son una "provocación" y que el perfil de un militar que ha salido del Ejército con 45 años "no es el adecuado" para ejercer su trabajo como funcionario de Prisiones.

"Tolerancia cero"

La ministra de Defensa dejó claro que su departamento lleva a cabo una "tolerancia cero" con aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que se salten la neutralidad política. "Les puedo asegurar que cada vez que por los mandos han visto alguna vulneración, hemos actuado", subrayó.

En el caso de la publicación de un manifiesto de apoyo al franquismo en plena polémica por la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, Robles recordó que hubo sanciones para cinco oficiales que se encontraban en la reserva y cuyas firmas aparecían entre más de un millar de militares retirados. "Se trata, absolutamente, de una minoría", concluyó.